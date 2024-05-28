Рада схвалила штрафи за образи сексуального характеру в інтернеті — до 2700 грн або виправні роботи

Відтепер в Україні можуть оштрафувати за образливі вислови сексуального характеру, надіслані зокрема через месенджери — згідно з ухваленим Верховною Радою законом №8329 у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції.

Закон передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення і вводить покарання за сексуальне насильство шляхом вербальної чи невербальної комунікації (повідомлення в інтернеті чи у месенджерах тощо). Таких правопорушників штрафуватимуть на суму від 1360 до 2720 грн, або каратимуть громадськими чи виправними роботами.

За вчинення будь-якого насильства щодо людини за ознакою статі, а також за стереотипні уявлення про соціальну роль чоловіка та жінки, що завдало шкоди фізичному чи психологічному здоров’ю, передбачені штрафи від 1700 до 3400 грн, або покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин, чи виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Стамбульська конвенція — міжнародна угода Ради Європи, яка криміналізує та попереджує насильство проти жінок та захищає постраждалих. Йдеться про: домашнє насильство, сексуальне насильство, убивства честі та інші злочини, виправдовувані «честю», калічення жіночих геніталій, примусові стерилізації, аборти та шлюби, переслідування та інше насильство, асоційоване зі статтю. Україна підписала Конвенцію 7 листопада 2011 року, а ратифікувала — 20 червня 2022 року.