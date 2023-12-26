Ракета-носій SpaceX Falcon 9 виконала рекордний 19-й політ та «пішла на пенсію»

SpaceX відправила на «пенсію» одну із найзаслуженіших ракет-носіїв із серійним номером B1058. Це сталося одразу після рекордного 19 запуску в космос, і повернення.

Звісно, інформацію розмістили в соцмережі X (колишня Twitter):

Ракета-носій Falcon завершила свій 19-й і останній запуск і приземлилася 23 грудня. Ця ракета-носій багаторазового використання за 3,5 роки вивела на орбіту 2 астронавтів і понад 860 супутників загальною вагою 260+ метричних тонн.

The Falcon fleet’s life leading rocket completed its 19th and final launch and landing on December 23. This one reusable rocket booster alone launched to orbit 2 astronauts and more than 860 satellites — totaling 260+ metric tons — in ~3.5 years pic.twitter.com/q1ANdGCpEg — SpaceX (@SpaceX) December 26, 2023

Під час свого першого запуску B1058 доправила на орбіту людей, першою серед транспортних засобів SpaceX. Це був важливий запуск не лише для SpaceX, а й для космічної індустрії США, яка до того 9 років не виконувала місій з людьми на своїх ракетах.