Новини Наука та космос 26.12.2023 о 12:23 comment views icon

Ракета-носій SpaceX Falcon 9 виконала рекордний 19-й політ та «пішла на пенсію»

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Юрій Орос

Автор новин

Ракета-носій SpaceX Falcon 9 виконала рекордний 19-й політ та «пішла на пенсію»

SpaceX відправила на «пенсію» одну із найзаслуженіших ракет-носіїв із серійним номером B1058. Це сталося одразу після рекордного 19 запуску в космос, і повернення.

Звісно, інформацію розмістили в соцмережі X (колишня Twitter):

Ракета-носій Falcon завершила свій 19-й і останній запуск і приземлилася 23 грудня. Ця ракета-носій багаторазового використання за 3,5 роки вивела на орбіту 2 астронавтів і понад 860 супутників загальною вагою 260+ метричних тонн.

Під час свого першого запуску B1058 доправила на орбіту людей, першою серед транспортних засобів SpaceX. Це був важливий запуск не лише для SpaceX, а й для космічної індустрії США, яка до того 9 років не виконувала місій з людьми на своїх ракетах.

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Рекорд SpaceX: перший ступінь Falcon 9 злетів у космос і повернувся у 18-те

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