Ракета-носій SpaceX Falcon 9 виконала рекордний 19-й політ та «пішла на пенсію»

SpaceX відправила на «пенсію» одну із найзаслуженіших ракет-носіїв із серійним номером B1058. Це сталося одразу після рекордного 19 запуску в космос, і повернення.

Звісно, інформацію розмістили в соцмережі X (колишня Twitter):

The Falcon fleet’s life leading rocket completed its 19th and final launch and landing on December 23. This one reusable rocket booster alone launched to orbit 2 astronauts and more than 860 satellites — totaling 260+ metric tons — in ~3.5 years pic.twitter.com/q1ANdGCpEg

