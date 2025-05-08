Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку — про 5% податкову криптоамністію та адаптацію MiCA до наших реалій

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України Руслан Магомедов в інтерв’ю для Incrypted розповів про оновлений законопроєкт щодо регуляції віртуальних активів, майбутнє криптовалют та особистий досвід.

24 квітня Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав оновлений законопроєкт про віртуальні активи. Документ визначає різні види цифрових активів, їх оподаткування та рекламу. Передбачається пільговий період оподаткування протягом 2026 року на рівні 5%. Додатково пропонується оподатковувати майнінг, стейкінг і ейрдропи. Але не факт, що це буде затверджено. Також до жовтня поточного року планується підготувати законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів на основі європейської директиви MiCA.

За словами Магомедова, оновлений законопроєкт передбачає перехід на стандарти ЄС (MiCA) з причини набуття Україною статусу кандидата в ЄС. Підтримку надає Ernst & Young, аудиторська фірма «Великої четвірки», куди також входять Deloitte, KPMG та PwC.

«Першим до комітету був поданий законопроєкт, розроблений НКЦПФР. Він передбачав, як це передбачає MiCA та взагалі вся світова практика, що ринок криптоактивів, який належить до грошового ринку, тобто CBDC і ті активи, що повʼязані з грошима, відійшли б до [контролю] Національного банку, а ті, що повʼязані з якимись похідними фінансовими або товарними інструментами та все інше, — до Комісії», — зазначив Магомедов.

В результаті доопрацювання документа комітетом до першого читання залишили Національний банк, а замість Комісії додали норму, що Кабміном України буде визначений орган за погодженням із Нацбанком.

Щодо розкритикованої ​очільником Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим «матриці» оподаткування криптовалют, то голова НКЦПФР назвав її спробою наочно і більш-менш людською мовою пояснити, що пропонується Комісією у розробленому законопроєкті.

Також, оскільки підтвердити походження криптовалюти буде важко, пропонується податкова амністія: одноразовий платіж у розмірі 5% від продажу і перший раз не показувати походження активів.

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Очікується, що після появи закону щодо регулювання віртуальних активів знову запрацюють прямі операції криптоплатформ із гривневими банківськими картками, які наразі призупинені.

Магомедов зазначив, що колись разом з бізнес-партнером мав криптообмінник і «десь на якомусь гаманці залишилося по біткоїну». Але справі не вдавалось приділяти достатньо часу, тому її вирішили закрити.

Джерело: Incrypted