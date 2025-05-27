Realme GT 7 та GT 7T вийшли на світовому ринку – 7000 мА·г і надшвидка зарядка від €650

Смартфон Realme GT 7

Ринок флагманських смартфонів продовжує розростатися, і компанія Realme запропонувала чергові новинки для своїх шанувальників. Після кількох тижнів натяків та витоків бренд офіційно представив глобальні версії своїх нових топових смартфонів: Realme GT 7 та Realme GT 7T. Обидва пристрої вийшли з процесорами MediaTek, великими батареями та швидкою зарядкою. Розглянемо докладніше.

Realme GT 7

Глобальний Realme GT 7 відрізняється від китайської версії в деяких ключових характеристиках. Його оснастили процесором MediaTek Dimensity 9400e замість Dimensity 9300+. Разом з тим глобальна версія містить 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2780х1264 пікселів й частотою оновлення 120 Гц (замість 144 Гц у Китаї). Якби це була Xiaomi, вона вже запропонувала цей смартфон як нову модель з геть іншою назвою. Дактилоскопічний сенсор — підекранний, оптичний. Пристрій може комплектуватися оперативною пам’яттю обсягом до 16 ГБ та сховищем місткістю до 512 ГБ.

Глобальна версія пропонує потужнішу камеру завдяки додаванню 50-мегапіксельного телефото модуля з 2-кратним оптичним зумом. Він доповнює основний 50-мегапіксельний 1/1,56-дюймовий модуль (Sony IMX906) з оптичною стабілізацією зображення та 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера оновлена ​​до 32-мегапіксельного сенсора. У Xiaomi це була б вже третя модель під іншим брендом.

Особливість моделі — нова фірмова система охолодження IceSence з графеном, яка, за словами Realme, забезпечує кращу тепловіддачу, ніж традиційні мідні радіатори. Завдяки цій системі температура чипа при високих навантаженнях може знижуватись до 6°C.

Ще одна фішка новинки — батарея місткістю 7 000 мА·г з дротовою зарядкою потужністю 120 Вт. Вона відновлює 50% заряду за 14 хвилин, а повний заряд — за 40 хвилин. Передбачено також режим живлення в обхід акумулятора для зменшення нагріву. Пристрій підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, має захист від пилу та води за стандартом IP69. Смартфон працює під управлінням оболонки Realme UI 6.0 на базі Android 15. Він отримає 4 роки оновлень ОС і 6 років патчів безпеки.

Компанія додатково пропонує версію Realme GT 7 Dream Edition, створену у співпраці з командою Aston Martin Aramco F1 Team. Ця модифікація отримала зелений колір Racing Green, металеву емблему Silver Wings та стильну упаковку з фірмовим чохлом і SIM-шпилькою у вигляді боліда «Формули-1».

Realme GT 7T

Realme GT 7T – це майже флагман, але трохи простіше. Доступніша альтернатива містить 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів й частотою 120 Гц. В цьому випадку використовується чип Dimensity 8400 Max. Його доповнюють до 12 ГБ ОЗП та до 512 ГБ вбудованої пам’яті. Камери трохи простіші: 50 МП основна (IMX896) з OIS та 8 МП надширококутна. Селфі-модуль — теж на 32 МП.

Realme GT 7T отримав таку саму батарею місткістю 7 000 мА·г з 120-ватною зарядкою, має захист IP69, модулі Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4. Тут теж доступна ОС Android 15 з Realme UI 6.0.

Ціни

Смартфони серії Realme GT 7 вже доступні для замовлення в деяких регіонах. Ціни представлені в наступній таблиці.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Конфігурація Realme GT 7 Realme GT 7T 12/256 ГБ €749,99 €649,99 12/512 ГБ €799,99 €699,99 16/512 ГБ (Dream Edition) €899,99 –

Джерело: gsmarena