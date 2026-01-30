Realme представила Realme 16 5G і 16 Pro 5G: дзеркало, 144 Гц і 7000 мА•год

Realme 16 5G

Realme представила смартфони Realme 16 5G та Realme 16 Pro 5G. При їх створенні інженери робили ставку на дизайн, автономність і підвищену витривалість. Хоча новинки й не дотягують до рівня Realme P4 Power з його батареєю на 10001 мА·год.





Realme 16 5G

Realme 16 5G отримав корпус Air Design із пласкою рамкою та заокругленими кутами. Задня панель з покриттям Aurora Wings переливається від синього до фіолетового залежно від освітлення. Смартфон оснащений 6,57-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2372×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням екрана до корпусу 93%. Яскравість становить 1000 ніт у стандартному режимі, 1400 ніт у режимі підвищеної яскравості та досягає пікових 4200 ніт. Захист забезпечує скло DT Star D+.

Попередні чутки підтвердилися. Новинка містить процесор MediaTek Dimensity 6400 Turbo у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 2.2 місткістю 256 ГБ. Смартфон підтримує карти пам’яті.





Блок камер на задній панелі містить 50-мегапіксельний головний модуль Sony IMX852 та 2-мегапіксельний монохромний сенсор. У модуль вбудували селфі-дзеркало, а світлодіодний спалах розмістили по його контуру. Фронтальна камера на 50 Мп має кут огляду 86 градусів. Для фото доступні обробка LumaColor та інструмент AI Edit Genie для швидкого редагування знімків у галереї.

Головна особливість Realme 16 5G — акумулятор місткістю 7000 мА·год з підтримкою швидкого заряджання потужністю 60 Вт і дротового зворотного заряджання. Realme використала компонування Aircraft Structure та графітову батарею високої щільності, щоб умістити такий акумулятор у тонкий корпус. Смартфон має розміри 158,30×75,13×8,10 мм і важить 183 г. Корпус забезпечує захист від води та пилу відповідно до стандартів IP66, IP68, IP69 та IP69K, включно із захистом від струменів води під високим тиском. Новинка працює під керуванням realme UI 7.0 на базі Android 16.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G орієнтований на користувачів, яким важлива вища продуктивність і розширені можливості зйомки. Він оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2772×1272 пікселі, частотою оновлення 144 Гц і щільністю 450 ppi. Пікова локальна яскравість досягає 6500 ніт, стандартна — 600 ніт, а в режимі HBM — 1400 ніт. Екран захищає скло AGC DT Star D+.

Смартфон працює на чипі MediaTek Dimensity 7300 Max 5G. Він оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 3.1 місткістю 256 ГБ. Слоту для microSD немає. Акумулятор аналогічний — 7000 мА·год, але заряджається швидше — з потужністю 80 Вт. Зворотне дротове заряджання також присутнє.

Основна камера на 200 Мп отримала оптичну стабілізацію. Її доповнює 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Фронтальна камера — 50 Мп. Смартфон знімає відео у 4K при 30 кадрах на секунду, підтримує сповільнену зйомку, HDR, таймлапс і професійні режими.

Як і молодша модель, він має сертифікацію IP66, IP68, IP69 і IP69K та підтримує режим Ultra Volume з підсиленням гучності до 300%. Серед інших можливостей — сканер відбитків пальців у дисплеї, NFC та USB Type-C з цифровим і аналоговим аудіо. Розміри пристрою становлять 162,6×77,6×7,75 мм, вага — 192 г. Апарат працює під керуванням realme UI 7.0.

Ціна

Realme 16 Pro 5G надійшов у продаж у В’єтнамі за ціною близько €470. Смартфон доступний у кольорах Purple Orchid та Gray Gravel.

Realme 16 5G пропонують у двох конфігураціях: версія з 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ пам’яті коштує близько €370, а варіант з 12 ГБ ОЗП — €400. Доступні кольори White Swan і Black Cloud.

Джерело: gizmochina