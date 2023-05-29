ASRock анонсувала материнську плату Z790 Phantom Gaming Nova з Wi-Fi 7 і 5 GbE та полегшену лінійку Taichi Lite

Нова материнська плата ASRock Z790 Phantom Gaming Nova базується на топовому чипсеті Intel для процесорів Core 13-го покоління. Вона стане першою в портфелі компанії, що підтримує Wi-Fi 7 та мережі 5 Гігабітів. Плата Z790 NOVA отримає схему подачі живлення 20+1+1 SPS Dr.MOS та нову конструкцію радіатора M.2, яка не потребує використання інструментів для монтажу.

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В ASRock стверджують, що Phantom Gaming Nova підготовлена ​​для ще більш «ненажерливих» майбутніх процесорів. Про їхнє енергоспоживання офіційно нічого не відомо, але очікується, що вони підтримуватимуть DLVR (цифровий лінійний регулятор напруги). Спочатку функція, що знижує енергоспоживання, планувалася для Raptor Lake, але потім у компанії підтвердили, що її не буде у 13-му поколінні.

ASRock також представляє плати Z790 Riptide Wi-Fi, Lightning Wi-Fi та нову лінійку Taichi Lite (Z790/B650E). Компанія обіцяє, що вони отримають ту ж саму 24-фазну конструкцію VRM, але при цьому спрощений концептуальний дизайн. Материнська плата на чипсеті B650E стане «довгоочікуваною доступною материнською платою високого класу». Компанія поки що не розкриває дату появи новинок у продажу.

Джерела: VideoCardz, ASRock