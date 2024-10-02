Релізний трейлер ремастера Until Dawn — «захопливий кошмар» виходить 4 жовтня на ПК та PS5

PlayStation показала фінальний трейлер оновленої версії горор-гри Until Dawn, яка вийде 4 жовтня на ПК (Steam, Epic) і PlayStation 5.

Історія Until Dawn розгортається навколо групи молодих людей, які приїжджають до будиночка на горі Блеквуд. Рік тому тут безслідно зникли двоє їхніх друзів. Поступово герої опиняються в епіцентрі загадкових подій, спочатку стикаючись із невідомим злочинцем, а згодом — з чимось набагато небезпечнішим і нелюдським.

Головні ролі у грі виконали відомі актори: Рамі Малек, Гайден Панеттьєр, Бретт Далтон, Меган Джетт Мартін, Ноа Флейс та Джордан Фішер.

Студія Ballistic Moon взяла на себе розробку ремастера, використовуючи можливості рушія Unreal Engine 5. Оновлена версія пропонує гравцям зануритися в атмосферу страху з реалістичною графікою та вдосконаленим ігровим процесом.

Until Dawn — це інтерактивний горор, який дебютував у 2015 році як ексклюзив для PlayStation 4. Розроблена студією Supermassive Games, гра швидко завоювала прихильність критиків (на Metacritic 79 балів) і гравців завдяки захопливому сюжету та інноваційному підходу до жанру.

Ключова особливість Until Dawn — система «ефекту метелика», де кожне рішення гравця, навіть найдрібніше, може суттєво вплинути на розвиток подій та долю персонажів. Це забезпечує високу реіграбельність, адже кожне проходження потенційно унікальне. Until Dawn поєднує елементи класичних слешерів, надприродних жахів і психологічних трилерів.