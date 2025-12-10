RemoveWindowsAI: цей скрипт вичистить весь ШІ з Windows 11 за секунди

Запущений Remove Windows AI / YouTube, zoic!

Microsoft усе більше захаращує Windows 11 інструментами ШІ та планує зробити з неї агентну операційну систему. Це не всім подобається, на кожну дію з’являється протидія.

Zoicware, автор скрипту Remove Windows AI стверджує, що він може позбавити Windows від усіх елементів ШІ, котрі причаїлися на кожному кроці та у самих неочікуваних місцях. Інструмент, доступний на GitHub, не тільки вичищає ШІ, але й пропонує користувачам вибір вимкнення інших функцій. Скрипт запускається з консолі PowerShell командою і має список усіх опцій, як Copilot чи Recall, які можна вимкнути за допомогою ключів реєстру або приховати у налаштуваннях.

Розробник повідомляє, що нові функції ШІ, додані у попередніх збірках Windows 11, не будуть представлені у програмі, доки вони не вийдуть на каналі стабільних релізів, котрий надсилає оновлення всім користувачам. На сторінці утиліти можна дізнатися, як з нею працювати, доступний гайд на YouTube.

Також є окремий посібник із ручного вимкнення функцій ШІ, з якими скрипт не може впоратися, зокрема Gaming Copilot, OneDrive AI та Windows Studio Effects. Туди нові функції також додаватимуться, коли стануть доступними публічно.

Журналісти Tom’s Hardware протестували скрипт — все працює саме так, як задумано. Поруч із кожним перемикачем є значок “?”, натискання на який показує пояснення. Присутній режим повернення, щоб відновити вимкнені функції та запобігти їхній остаточній втраті. Саме так все й повинно бути — користувач має право контролювати роботу свого ПК.