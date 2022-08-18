Новини

Рікролл для зумерів — Рік Естлі у свої 56 років знову станцював як в тому самому кліпі на пісню «Never Gonna Give You Up» 1987 року

Рікролл для зумерів — Рік Естлі у свої 56 років знову станцював як в тому самому кліпі на пісню «Never Gonna Give You Up» 1987 року

Рік Естлі нещодавно знявся у рекламі страхової компанії CSAA Insurance Group — у відео, яке вийшло на YouTube 17 серпня британська попзірка кінця 80-х років та герой одного з найвідоміших інтернет-мемів відтворив ту саму сцену з популярного кліпу на пісню «Never Gonna Give You Up» 1987 року.

Допомагаємо

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

У «ремейку» оригінального кліпу Рік Естлі постає в добре знайомому образі — автори підійшли до справи з відмінною прискіпливістю та відтворили антураж до найдрібніших деталей, аж до впізнаваної зачіски та одягу. Єдине, що Ріку вже не 21, як в оригінальному «Never Gonna Give You Up», а 56 років. Але на свої роки співак має чудовий вигляд і в цьому плані (збереження молодого вигляду) навіть може потягатися з Томом Крузом. Власне, ось — дивіться та шукайте відмінності самі:

«Ремейк» «Never Gonna Give You Up» 35 років потому

Оригінал «Never Gonna Give You Up»

Курс
Frontend вечірній
Отримайте навички та знання в ІТ-сфері, не відриваючись від роботи
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Frontend вечірній

Перший сольний трек Ріка Естлі «Ніколи і не думай поступатися» (Never Gonna Give You Up), випущений 1987 року, миттєво набув шаленої популярності, а кліп та цей трек, у якому виконавець співає і танцює у своєрідній манері в декількох міських локаціях, став глобальним феноменом і запустив флешмоб-розіграш під назвою «рікролл» Рікролл для зумерів — Рік Естлі у свої 56 років знову станцював як в тому самому кліпі на пісню «Never Gonna Give You Up» 1987 рокуРікролл для зумерів — Рік Естлі у свої 56 років знову станцював як в тому самому кліпі на пісню «Never Gonna Give You Up» 1987 рокуЖарт полягає в наданні жертві гіперпосилання на музичний кліп Ріка Естлі «Never Gonna Give You Up» під виглядом будь-якого іншого. До речі, «Рікролінг» (похідна назва від попередника Duckroll — розіграшу, коли жертві надавалася посилання на фотографію пластикової качки на колесах) є одним з перших інтернет-мемів, які досягли всесвітньої популярності. Станом на 18 серпня 2021 року кліп на YouTube має майже 1,3 мільярда переглядів.

По-перше, це красиво. По-друге, олди тут?

Бонус: Минулого року кліп на пісню «Never Gonna Give You Up» оновили за допомогою нейромереж —  охочі можуть подивитися його в 4K і 60 FPS.

ИИ сделал ремастеринг клипа «Never Gonna Give You Up» в 4K-разрешении


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати