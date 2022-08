Рікролл для зумерів — Рік Естлі у свої 56 років знову станцював як в тому самому кліпі на пісню «Never Gonna Give You Up» 1987 року

Рік Естлі нещодавно знявся у рекламі страхової компанії CSAA Insurance Group — у відео, яке вийшло на YouTube 17 серпня британська попзірка кінця 80-х років та герой одного з найвідоміших інтернет-мемів відтворив ту саму сцену з популярного кліпу на пісню «Never Gonna Give You Up» 1987 року.

У «ремейку» оригінального кліпу Рік Естлі постає в добре знайомому образі — автори підійшли до справи з відмінною прискіпливістю та відтворили антураж до найдрібніших деталей, аж до впізнаваної зачіски та одягу. Єдине, що Ріку вже не 21, як в оригінальному «Never Gonna Give You Up», а 56 років. Але на свої роки співак має чудовий вигляд і в цьому плані (збереження молодого вигляду) навіть може потягатися з Томом Крузом. Власне, ось — дивіться та шукайте відмінності самі:

«Ремейк» «Never Gonna Give You Up» 35 років потому

Оригінал «Never Gonna Give You Up»

Перший сольний трек Ріка Естлі «Ніколи і не думай поступатися» (Never Gonna Give You Up), випущений 1987 року, миттєво набув шаленої популярності, а кліп та цей трек, у якому виконавець співає і танцює у своєрідній манері в декількох міських локаціях, став глобальним феноменом і запустив флешмоб-розіграш під назвою «рікролл» Жарт полягає в наданні жертві гіперпосилання на музичний кліп Ріка Естлі «Never Gonna Give You Up» під виглядом будь-якого іншого. До речі, «Рікролінг» (похідна назва від попередника Duckroll — розіграшу, коли жертві надавалася посилання на фотографію пластикової качки на колесах) є одним з перших інтернет-мемів, які досягли всесвітньої популярності. Станом на 18 серпня 2021 року кліп на YouTube має майже 1,3 мільярда переглядів.

По-перше, це красиво. По-друге, олди тут?

Бонус: Минулого року кліп на пісню «Never Gonna Give You Up» оновили за допомогою нейромереж — охочі можуть подивитися його в 4K і 60 FPS.