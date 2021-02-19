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ИИ сделал ремастеринг клипа «Never Gonna Give You Up» в 4K-разрешении

ИИ сделал ремастеринг клипа «Never Gonna Give You Up» в 4K-разрешении

ИИ сделал ремастеринг клипа «Never Gonna Give You Up» в 4K-разрешении


Немного музыкальных новостей в это пятничное утро. Приготовьтесь окунуться в атмосферу 80-х и переслушать классические хиты того периода. Начать предлагаю с песни Рика Эстли Never Gonna Give You Up 1987 года​, клип на которую был переработан и теперь доступен в 4K-разрешении на YouTube-канале Revideo.

Ролик был загружен еще пару недель назад, но настоящий бум популярности произошел вчера. Для ремастеринга клипа использовалось приложение Topaz Video Enhance. В основе программы используются технологии машинного обучения, которые увеличивают разрешение видео до 4K. Также был применен софт RIFE (Flowframes) для повышения частоты кадров до 60 к/с.

На канале Revideo, к слову, есть еще пару клипов Рика Эстли в 4K-разрешении, а также видео на хит от Smash Mouth — All Star.

Источник: Engadget

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