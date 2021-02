ИИ сделал ремастеринг клипа «Never Gonna Give You Up» в 4K-разрешении

Немного музыкальных новостей в это пятничное утро. Приготовьтесь окунуться в атмосферу 80-х и переслушать классические хиты того периода. Начать предлагаю с песни Рика Эстли Never Gonna Give You Up 1987 года​, клип на которую был переработан и теперь доступен в 4K-разрешении на YouTube-канале Revideo.

Ролик был загружен еще пару недель назад, но настоящий бум популярности произошел вчера. Для ремастеринга клипа использовалось приложение Topaz Video Enhance. В основе программы используются технологии машинного обучения, которые увеличивают разрешение видео до 4K. Также был применен софт RIFE (Flowframes) для повышения частоты кадров до 60 к/с.

My kids reacting to Rick Astley in high def is like when I realized the 1950s were actually in color

— David Burge (@iowahawkblog) February 18, 2021