Rivian R2 представлять 7 березня: запас ходу 530 км, ціна від $47 тис.

Протягом багатьох років компанія Rivian обіцяла створити компактніший та доступніший електричний позашляховик. І цей день скоро настане. Компанія представить R2 вже 7 березня 2024 року під час прямої трансляції в Лагуна-Біч, штат Каліфорнія, о 20:00 за Київським часом.

R2. Only three days to go. Watch the live reveal and reserve your R2 on March 7th.https://t.co/uMdVuBU9f6 | #RivianR2 pic.twitter.com/Zz3DgilRZt — Rivian (@Rivian) March 4, 2024

Ще до офіційної презентації в мережі з’явились деякі відомості про електромобіль Rivian R2. Їх вдалося з’ясувати, аналізуючи код сайту компанії. Як очікується, 5-місний електричний позашляховик зможе проїхати без підзарядки близько 330 миль (близько 530 км). Він зможе розганятися від 0 до 100 км/год всього за 3 секунди.

These are taken from the Rivian R2 website. Using web inspector. Numbers are legit, look it up yourself. pic.twitter.com/YiPf9hLBrj — Chris Hilbert (@Hilbe) March 5, 2024

Також повідомляється про підтримку зарядних станцій NACS та CCS, «заднє скло з електроприводом» і передній багажник, який достатньо великий, щоб зберігати систему кріплення позашляховика, коли вона не використовується. Колісна база становить 115,6 дюйма (2936 мм), довжина автомобіля ─ 4714 мм, ширина ─ 1905 мм (2144 мм з врахуванням дзеркал), висота ─ 1699 мм.

Електромобіль Rivian R2 повинен надійти в продаж з 2026 року. Його ціна стартуватиме з $47 тис.

Джерело: The Verge 1, 2

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