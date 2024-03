Rivian R2 представлять 7 березня: запас ходу 530 км, ціна від $47 тис.

Протягом багатьох років компанія Rivian обіцяла створити компактніший та доступніший електричний позашляховик. І цей день скоро настане. Компанія представить R2 вже 7 березня 2024 року під час прямої трансляції в Лагуна-Біч, штат Каліфорнія, о 20:00 за Київським часом.

Watch the live reveal and reserve your R2 on March 7th. https://t.co/uMdVuBU9f6 | #RivianR2 pic.twitter.com/Zz3DgilRZt

R2. Only three days to go.

Ще до офіційної презентації в мережі з’явились деякі відомості про електромобіль Rivian R2. Їх вдалося з’ясувати, аналізуючи код сайту компанії. Як очікується, 5-місний електричний позашляховик зможе проїхати без підзарядки близько 330 миль (близько 530 км). Він зможе розганятися від 0 до 100 км/год всього за 3 секунди.

These are taken from the Rivian R2 website. Using web inspector. Numbers are legit, look it up yourself. pic.twitter.com/YiPf9hLBrj

— Chris Hilbert (@Hilbe) March 5, 2024