Новини Авто 05.03.2024 о 17:44 comment views icon

Rivian R2 представлять 7 березня: запас ходу 530 км, ціна від $47 тис.

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Вадим Карпусь

Автор новин

Протягом багатьох років компанія Rivian обіцяла створити компактніший та доступніший електричний позашляховик. І цей день скоро настане. Компанія представить R2 вже 7 березня 2024 року під час прямої трансляції в Лагуна-Біч, штат Каліфорнія, о 20:00 за Київським часом.

Ще до офіційної презентації в мережі з’явились деякі відомості про електромобіль Rivian R2. Їх вдалося з’ясувати, аналізуючи код сайту компанії. Як очікується, 5-місний електричний позашляховик зможе проїхати без підзарядки близько 330 миль (близько 530 км). Він зможе розганятися від 0 до 100 км/год всього за 3 секунди.

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Також повідомляється про підтримку зарядних станцій NACS та CCS, «заднє скло з електроприводом» і передній багажник, який достатньо великий, щоб зберігати систему кріплення позашляховика, коли вона не використовується. Колісна база становить 115,6 дюйма (2936 мм), довжина автомобіля ─ 4714 мм, ширина ─ 1905 мм (2144 мм з врахуванням дзеркал), висота ─ 1699 мм.

Електромобіль Rivian R2 повинен надійти в продаж з 2026 року. Його ціна стартуватиме з $47 тис.

Джерело: The Verge 1, 2

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