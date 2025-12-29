Новини Ігри 29.12.2025 comment views icon

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”
BioShock Infinite

У мережі знайшли “злиті” зображення BioShock 4 із новими локаціями, казино та загадковою назвою “Соляріс” (Solaria / Solaris). Це нібито виток із внутрішніх матеріалів розробки.

Зображення з’явилися просто на Різдво. Нарешті це згадка про нову частину після того, як остання BioShock Infinite вийшла у 2013 році. За даними MP1st, у BioShock 4 може з’явитися локація з назвою Solaria або Solaris. Всередині знаходиться велике казино, а навколо зимова атмосфера, що знову підживлює давні чутки про сетинг в Антарктиді. Тож, схоже, що сніг і холод відіграватимуть важливу роль в атмосфері гри.

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”

Назва Solaris може бути не випадковою. Це латинське слово, відоме для фанатів романа Станіслава Лема по роману “Соляріс”, яке перекладається як “сонячний” або “той, що пов’язаний із сонцем”.  Хоча витоки не натякають на космічний сетинг чи інопланетян, сама назва добре вписується в традицію BioShock використовувати літературні й філософські відсилки. Раніше серія активно спиралася на ідеї Айн Ренд, Джорджа Орвелла та Олдоса Гакслі.

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”

Окремо витік торкається персонажів, а точніше істот під назвою “Чоловіки-флешери”. За описом, це можуть бути нові вороги, схожі за роллю на сплайсерів із Rapture. Також є натяки на повернення речовини ADAM, що робить появу таких ворогів логічною для всесвіту серії.

Серед зображень, які бачили джерела, є “вражаюча золота статуя суворої чоловічої фігури”. Її описують як можливий образ головного антагоніста. Наприклад, у попередніх іграх BioShock подібні статуї напряму асоціювалися з ключовими лиходіями, зокрема Ендрю Райаном і Захарі Комстоком.

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”

А от головний герой це “чоловік в охайному сірому костюмі та краватці”, який добре вписується в знайому для серії естетику середини XX століття. Хоча не виключено, що на зображеннях показана рання модель або тимчасовий NPC.

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”
Ймовірний головний герой в BioShock 4

Витік з’явився на тлі попередніх новин про проблеми в розробці BioShock 4. Гру офіційно підтвердили ще у 2019 році, але з того часу публічних оновлень майже не було. Різні джерела неодноразово говорили про зміну керівництва, внутрішні перезапуски і складний цикл виробництва. Додатково ситуацію ускладнило скорочення в студії Cloud Chamber у 2025 році.

Через це аналітики не очікують релізу BioShock 4 раніше ніж у 2027 році, а деякі припускають, що гра може затриматися ще довше. Утім вся ця інформація не підтверджена 2K і наразі залишається чекати офіційних новин.

Спецпроєкти
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ

Джерело: Gaming Bible / Game Rant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Microsoft анонсує покращення ігрової продуктивності Windows 11 у 2026 році
Сценарист та геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 створить квести для Witcher 4
Краще, ніж в Чорну п'ятницю: PS Store запустив фінальний розпродаж року зі знижками до -90%
Нова "настолка" The Witcher зібрала $12 млн на Gamefound і отримає наративний застосунок з озвучкою 7 мовами
Хромбуки стають ігровими ПК: Google та NVIDIA дарують новим покупцям Chromebook річну підписку GeForce Now
У гравця двічі зламали акаунт PSN зі складним паролем і 2FA через стару транзакцію
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
В GOG додали S.T.A.L.K.E.R. G.A.M.M.A. — тепер мод можна встановити в один клік
Патч 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 : розробники показали змінений інвентар гравця
Автор PC Gamer влаштувався медиком-волонтером в ARC Raiders, де рятує гравців за власний кошт
Bethesda перевипустила Elder Scrolls V: Skyrim на новій платформі через 14 років після запуску
В мережі з'явився список можливих роздач в Epic Games Store: Red Dead Redemption 2 та ще 13 ігор
Уряд США використав арти Halo для закликів "знищення" імміграції
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
Battlefield 6 отримала режим з ботами для спрощеної гри
S.T.A.L.K.E.R. 2 видалять з Game Pass 16 листопада
У Steam стартувала “Чорна п’ятниця” зі знижками до -90% — Ghost of Tsushima, DOOM та інші
DLC Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign додасть нових персонажів та босів у грудні
Творці The Outer Worlds 2 висміяли власників преміум-видання: "Ви причина, чому працює наш маркетинг”
117 з мільйона гравців ARC Raiders вбили себе камінням — розробники не розуміють, як їм це вдалося
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати