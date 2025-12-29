Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”

BioShock Infinite

У мережі знайшли “злиті” зображення BioShock 4 із новими локаціями, казино та загадковою назвою “Соляріс” (Solaria / Solaris). Це нібито виток із внутрішніх матеріалів розробки.

Зображення з’явилися просто на Різдво. Нарешті це згадка про нову частину після того, як остання BioShock Infinite вийшла у 2013 році. За даними MP1st, у BioShock 4 може з’явитися локація з назвою Solaria або Solaris. Всередині знаходиться велике казино, а навколо зимова атмосфера, що знову підживлює давні чутки про сетинг в Антарктиді. Тож, схоже, що сніг і холод відіграватимуть важливу роль в атмосфері гри.

Назва Solaris може бути не випадковою. Це латинське слово, відоме для фанатів романа Станіслава Лема по роману “Соляріс”, яке перекладається як “сонячний” або “той, що пов’язаний із сонцем”. Хоча витоки не натякають на космічний сетинг чи інопланетян, сама назва добре вписується в традицію BioShock використовувати літературні й філософські відсилки. Раніше серія активно спиралася на ідеї Айн Ренд, Джорджа Орвелла та Олдоса Гакслі.

Окремо витік торкається персонажів, а точніше істот під назвою “Чоловіки-флешери”. За описом, це можуть бути нові вороги, схожі за роллю на сплайсерів із Rapture. Також є натяки на повернення речовини ADAM, що робить появу таких ворогів логічною для всесвіту серії.

Серед зображень, які бачили джерела, є “вражаюча золота статуя суворої чоловічої фігури”. Її описують як можливий образ головного антагоніста. Наприклад, у попередніх іграх BioShock подібні статуї напряму асоціювалися з ключовими лиходіями, зокрема Ендрю Райаном і Захарі Комстоком.

А от головний герой це “чоловік в охайному сірому костюмі та краватці”, який добре вписується в знайому для серії естетику середини XX століття. Хоча не виключено, що на зображеннях показана рання модель або тимчасовий NPC.

Витік з’явився на тлі попередніх новин про проблеми в розробці BioShock 4. Гру офіційно підтвердили ще у 2019 році, але з того часу публічних оновлень майже не було. Різні джерела неодноразово говорили про зміну керівництва, внутрішні перезапуски і складний цикл виробництва. Додатково ситуацію ускладнило скорочення в студії Cloud Chamber у 2025 році.

Через це аналітики не очікують релізу BioShock 4 раніше ніж у 2027 році, а деякі припускають, що гра може затриматися ще довше. Утім вся ця інформація не підтверджена 2K і наразі залишається чекати офіційних новин.

