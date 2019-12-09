Новая BioShock на подходе. 2K Games основала новую студию Cloud Chambers, которую возглавила ветеран Келли Гилмор





Фанаты популярной серии шутеров BioShock могут не спеша начинать ликование. Сегодня издатель 2K объявил о создании новой студии под названием Cloud Chamber, которая уже работает над «следующей частью» BioShock. Это первая игра в серии BioShock, после более чем 6-летнего перерыва с момента выхода BioShock Infinite в 2013 году. Вот только выйдет она еще нескоро — 2K Games говорит, что игра будет находится в разработке «в течение нескольких лет», что делает проект одним из главных тайлов для приставок следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Scarlett.

Чем конкретно окажется новая BioShock — продолжение, спин-офф или перезапуск франшизы, пока остается лишь гадать.

Cloud Chamber будет состоять из двух команд — одна расположится в калифорнийском городе Новато, а вторая — в канадском Монреале. Руководить новой студией будет Келли Гилмор, за плечами которой 22-летний стаж и участие в разработке более 40 игр, включая популярные серии Civilization и XCOM. К слову, она стала первой женщиной, которая возглавила внутреннюю студию 2K Games.

Старший менеджер Cloud Chamber в Монреале — Кен Шактер. Ранее он работал генеральным менеджером в Zynga, основал инди-студию Trapdoor и занимал руководящие должности в Gameloft и Autodesk.

Напомним, в 2014 году Irrational Games — студия, занимавшаяся франшизой BioShock, — внезапно закрылась, а ее соучредитель Кен Левин переоткрыл студию в уменьшенном виде под названием Ghost Story, которая пока не анонсировала и не выпустила ни одной игры. Известно, что Кен Левин в разработке грядущей игры не участвует.

Согласно профилю Келли Гилмор в LinkedIn, она стала главой внутренней студии 2K Games еще в январе 2018 года. Исходя из этого можно предположить, что Cloud Chamber работает над следующей игрой по BioShock около двух лет.

Продажи серии BioShock к концу 2019 года превысили 34 миллиона копий.

Источник: The Verge