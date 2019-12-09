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Новая BioShock на подходе. 2K Games основала новую студию Cloud Chambers, которую возглавила ветеран Келли Гилмор

Новая BioShock на подходе. 2K Games основала новую студию Cloud Chambers, которую возглавила ветеран Келли Гилмор

Новая BioShock на подходе. 2K Games основала новую студию Cloud Chambers, которую возглавила ветеран Келли Гилмор


Фанаты популярной серии шутеров BioShock могут не спеша начинать ликование. Сегодня издатель 2K объявил о создании новой студии под названием Cloud Chamber, которая уже работает над «следующей частью» BioShock. Это первая игра в серии BioShock, после более чем 6-летнего перерыва с момента выхода BioShock Infinite в 2013 году. Вот только выйдет она еще нескоро — 2K Games говорит, что игра будет находится в разработке «в течение нескольких лет», что делает проект одним из главных тайлов для приставок следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Scarlett.

Чем конкретно окажется новая BioShock — продолжение, спин-офф или перезапуск франшизы, пока остается лишь гадать.

Cloud Chamber будет состоять из двух команд — одна расположится в калифорнийском городе Новато, а вторая — в канадском Монреале. Руководить новой студией будет Келли Гилмор, за плечами которой 22-летний стаж и участие в разработке более 40 игр, включая популярные серии Civilization и XCOM. К слову, она стала первой женщиной, которая возглавила внутреннюю студию 2K Games.

Старший менеджер Cloud Chamber в Монреале — Кен Шактер. Ранее он работал генеральным менеджером в Zynga, основал инди-студию Trapdoor и занимал руководящие должности в Gameloft и Autodesk.

Напомним, в 2014 году Irrational Games — студия, занимавшаяся франшизой BioShock, — внезапно закрылась, а ее соучредитель Кен Левин переоткрыл студию в уменьшенном виде под названием Ghost Story, которая пока не анонсировала и не выпустила ни одной игры. Известно, что Кен Левин в разработке грядущей игры не участвует.

Согласно профилю Келли Гилмор в LinkedIn, она стала главой внутренней студии 2K Games еще в январе 2018 года. Исходя из этого можно предположить, что Cloud Chamber работает над следующей игрой по BioShock около двух лет.

Продажи серии BioShock к концу 2019 года превысили 34 миллиона копий.

Источник: The Verge

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