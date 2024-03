Роботу лазерного (протидронового) комплексу DragonFire показали на відео

Британське міністерство оборони показали на відео роботу лазерної зброї DragonFire проти повітряних цілей, в тому числі безпілотників й мінометних снарядів. Її вартість близько £100 млн, проте кожен постріл потенційно може коштувати менш як 500 грн, що сильно менше за традиційні засоби ППО.

DragonFire розробляється з 2017 року, подробиці про лазер класу 50 кВт тримаються під грифом секретності, передає NewAtlas. Відомо, що це твердотільний лазер, який складається з пучків легованих скляних волокон, вихід яких перетворюється в єдиний промінь за допомогою системи об’єднання променів британської розробки. Встановлений на башті, він також має вторинний лазер і електрооптичну камеру для захоплення цілі й корекції променя.

Відео, оприлюднене Міністерством оборони Великої Британії, дає більше інформації про його конструкцію. У ньому показано систему захоплення і ціленаведення в дії, випробування лазера на статичних стендових цілях, а також кадри з січневих польових випробувань на Гебридському полігоні британської армії в Шотландії, де він відстежував і вражав різні цілі.

A newly declassified video shows the power of our DragonFire #laser in action

This technology is the result of joint working with world-class industry partners

For more on #DragonFire 👉 https://t.co/dXrYitxx6f@Leonardo_UK @QinetiQ @MBDAGroup pic.twitter.com/2CrHODAh7O

— Dstl (@dstlmod) March 11, 2024