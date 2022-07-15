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рогозіна «висвободили» з «роскосмосу» 🤡🤡🤡

рогозіна «висвободили» з «роскосмосу» 🤡🤡🤡

Так, нам немає абсолютно ніякого діла до росіян, але просто тому, що це смішно і задля історії —  горезвісного очільника «роскосмосу» дмитра рогозіна, відомого своїми українофобськими заявами кремлівського спеціаліста по батутах, «висвободили» від посади. Власне, це вся «новина».

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Накази про звільнення рогозіна з посади глави «роскосмосу» та призначення на його місце юрія борисова, який раніше виконував повноваження віцепрем’єра рф за підписом президента росії володимира путіна опублікували на сайті кремля — 1 та 2. Чим далі займатиметься один з головних пропагандистів кремля поки російська космонавтика доживає свої останні дні, невідомо.

російські змі писали, що рогозін найближчим часом має перейти на роботу до адміністрації президента (АП) рф — повідомлялося, що дімон претендує на посаду голови адміністрації президента рф та може стати одним із кремлівських кураторів так званих «ДНР» і «ЛНР». Тобто, отримає роботу за своїми талантами. Раніше Ілон Маск та американський астронавт Скотт Келлі неодноразово глузували з істеричних заяв відомого знавця батутів та робили з очільника «роскосмосу» посміховисько — нам цього буде не вистачати. Будемо сподіватися, що NASA дослухається до колишнього командира МКС та незабаром розірве партнерство з росією, яка використовує космічну станцію для пропаганди війни в Україні.

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Оцініть, як американський астронавт Скотт Келлі у Twitter майстерно дає відсіч Рогозіну з «Роскосмосу» — схоже, у Ілона Маска з’явився гідний суперник


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