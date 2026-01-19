Розробник змусив Adobe Photoshop 2021 і 2025 працювати на Linux

Photoshop 2021 та 2025 подружили з Linux: допоміг патч для Wine

Adobe Photoshop офіційно ніколи не підтримував Linux, а нативні версії програми для цієї відкритої платформи так і не з’явилися. Користувачі роками запускали старі випуски редактора через Wine, але сучасні версії, які потребують інсталятора Adobe Creative Cloud, залишалися доступними лише для Windows і macOS. Ситуація змінилася завдяки розробнику з ніком PhialsBasement.

Проблема полягала в тому, що інсталятори Photoshop 2021 і 2025 використовують низку Windows-залежностей, які Wine не може коректно обробити. Wine є шаром сумісності, а не емулятором, тому він не відтворює всі системні компоненти Windows. Саме це спричиняло збій під час встановлення.

PhialsBasement опублікував набір патчів, які усувають глибинні проблеми сумісності з підсистемами MSHTML та MSXML3 — ключовими компонентами Windows, що відповідають за відображення HTML і JavaScript в інтерфейсі інсталятора та обробку XML-файлів конфігурації. Зокрема, патчі обгортають дані в CDATA, щоб обійти суворий парсинг у Linux, а також виправляють обробку ідентифікаторів у Wine, аби виклики доходили до операційної системи коректно.

Мета змін — відтворити поведінку середовища Internet Explorer 9, на яке орієнтуються інсталятори епохи Adobe Creative Cloud. Для цього Wine примусово використовує модель обробки подій IE9, що дозволяє інтерфейсу інсталятора працювати так, як задумано. Після внесення правок Photoshop 2021 і Photoshop 2025 не лише встановлюються, а й, за словами розробника, “працюють надзвичайно плавно”.

Патчі подали як pull request до репозиторію Wine від Valve (Proton), але їх відхилили з рекомендацією спершу звернутися до офіційного проєкту WineHQ. Розробник зазначив, що інтеграція змін у головну гілку Wine може зайняти багато часу, а у форку Valve вони з’являються швидше, хоча ці виправлення й не стосуються ігор.

Наразі для роботи Photoshop на Linux потрібно вручну зібрати версію Wine з GitHub PhialsBasement. Альтернативою залишається запуск Windows-програм у віртуальній машині, але це менш зручний шлях для щоденної роботи.

Джерело: tomshardware