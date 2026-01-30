Новини WTF 30.01.2026 comment views icon

Розслідувач Христо Грозев попросив DeepSeek обробити статтю та отримав російську пропаганду на виході

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Розслідувач Христо Грозев попросив DeepSeek обробити статтю та отримав російську пропаганду на виході

Зі слів автора, DeepSeek просто вигадав однозначно проросійські тези, котрих не було в оригінальному матеріалі.


Відомий в Україні журналіст-розслідувач Христо Грозев зі спільноти Bellingcat попросив мовну модель DeepSeek обробити велику статтю про російський підрозділ кіберзлочинців, щоб її було легше сприймати у вигляді подкасту. Він окремо зауважив, що інших змін робити не треба.

“Те, що я отримав назад, мене повністю шокувало”, — каже Грозев у короткому відео.

DeepSeek підтвердив, що зберіг оригінальне значення та зробив мову тексту більш розмовною та зручною для слухача. Однак журналіст побачив, що нова версія не має нічого спільного з оригінальним змістом.

“Уся історія [створена DeepSeek] була вигаданою з нічого. У ній йшлося про скасування Заходом російської культури після війни в Україні та про те, як це обернеться проти Заходу”, — пояснює він.

Щоб виключити можливу технічну помилку, Грозев попросив DeepSeek розповісти, чию історію чатбот щойно перетворив на текст. Бот запевнив, що історія належить Грозеву, і поділився посиланням на початкову статтю. Зрештою, LLM визнала помилку, але “продовжувала повертатися до тих самих кремлівських наративів”.


Дехто із підписників журналіста висловив думку, що відсутність у DeepSeek доступу до Інтернету в реальному часі може пояснити дивну поведінку. Проте цей аргумент не пояснює, звідки й чому у тексті з’явилися російські наративи, як і сам факт грубого перероблення тексту, коли завдання цього не передбачало та навіть обмежувало.

DeepSeek, що належить китайській компанії High-Flyer, неодноразово звинувачували в політичній цензурі питань, чутливих для офіційного Пекіна. Інші мовні моделі теж раніше звинувачували в упередженості. У ChatGPT від OpenAI помічали ліво-лібертаріанську риторику, а відповіді Grok від xAI іноді підозріло нагадують погляди Ілона Маска.

Джерело: Cybernews

Популярні новини

arrow left
arrow right
Amazon переклав огляд серіалу "Фолаут" на ШІ: той переніс дію в 1950-ті роки і дратував глядачів штучним голосом
Програма “Атлантичний бастіон”: Велика Британія виявлятиме російські підводні човни за допомогою ШІ
Опитування DuckDuckGo: “Ні” пошуку з ШІ сказали 90% зі 175 тис. користувачів браузера
Щасливі ШІ-арестанти: уряд США змінює обличчя затриманих протестувальників
Barbie з ChatGPT не буде: Mattel відкладає співпрацю з OpenAI
За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Розробник створив повну карту українського YouTube з 10 000+ каналів
Голова Microsoft Сатья Наделла: “Галузь ШІ повинна заслужити дозвіл суспільства на споживання енергії”
Всі в ChatGPT! Чатбот отримав власні Adobe Photoshop, Express та Acrobat — безплатна обробка фото та PDF за лічені секунди
Боса британської поліції звільнили за "брехливий" звіт, створений ШІ Copilot
Передумав: Кемерон дослідить "етичний" аспект ШІ, щоб випускати "Аватари" швидше
Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise: як отримати?
Аналіз: OpenAI залишатиметься збитковою до 2030 року і потребує дофінансування $207 млрд
Вайбкодинг в Google Antigravity видалив всі файли на диску D без дозволу користувача
AI Молодець! Київстар та Мінцифри дарують смартфон за назву до національного ШІ
Тести Anthropic довели реальність AI-загрози для блокчейнів: штучний інтелект зламав половину смарт-контрактів і викрав понад $4,5 млн
LG й Mozilla "дали задню": можна буде знести Copilot та вимкнути ШІ у Firefox
OpenAI запустила "захищений" розділ ChatGPT Health для медичних консультацій
Майстер дипфейків з Нідерландів відкрив 46 рахунків в різних банках з допомогою нейромереж
Папа Римський розкритикував ШІ: “Перетворює людей на споживачів бездумних думок та продуктів без любові”
Стартап створив оптичний процесор, удесятеро потужніший за NVIDIA Vera Rubin та у 10 000 разів менший за сучасні чипи
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати