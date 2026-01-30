Розслідувач Христо Грозев попросив DeepSeek обробити статтю та отримав російську пропаганду на виході

Зі слів автора, DeepSeek просто вигадав однозначно проросійські тези, котрих не було в оригінальному матеріалі.





Відомий в Україні журналіст-розслідувач Христо Грозев зі спільноти Bellingcat попросив мовну модель DeepSeek обробити велику статтю про російський підрозділ кіберзлочинців, щоб її було легше сприймати у вигляді подкасту. Він окремо зауважив, що інших змін робити не треба.

“Те, що я отримав назад, мене повністю шокувало”, — каже Грозев у короткому відео.

DeepSeek підтвердив, що зберіг оригінальне значення та зробив мову тексту більш розмовною та зручною для слухача. Однак журналіст побачив, що нова версія не має нічого спільного з оригінальним змістом.

“Уся історія [створена DeepSeek] була вигаданою з нічого. У ній йшлося про скасування Заходом російської культури після війни в Україні та про те, як це обернеться проти Заходу”, — пояснює він.

Щоб виключити можливу технічну помилку, Грозев попросив DeepSeek розповісти, чию історію чатбот щойно перетворив на текст. Бот запевнив, що історія належить Грозеву, і поділився посиланням на початкову статтю. Зрештою, LLM визнала помилку, але “продовжувала повертатися до тих самих кремлівських наративів”.





Дехто із підписників журналіста висловив думку, що відсутність у DeepSeek доступу до Інтернету в реальному часі може пояснити дивну поведінку. Проте цей аргумент не пояснює, звідки й чому у тексті з’явилися російські наративи, як і сам факт грубого перероблення тексту, коли завдання цього не передбачало та навіть обмежувало.

DeepSeek, що належить китайській компанії High-Flyer, неодноразово звинувачували в політичній цензурі питань, чутливих для офіційного Пекіна. Інші мовні моделі теж раніше звинувачували в упередженості. У ChatGPT від OpenAI помічали ліво-лібертаріанську риторику, а відповіді Grok від xAI іноді підозріло нагадують погляди Ілона Маска.

Джерело: Cybernews