CNET призупиняє публікацію матеріалів, написаних алгоритмами ШІ — після звинувачень у приховуванні інформації та маніпуляції рейтингами Google

CNET минулого тижня стикнувся із хвилею критики щодо “таємного” використання ШІ. Попри заяви сайту про те, що матеріали надалі редагуються людьми та виділяються спеціальними позначками, журналісти виявили, що частину матеріалів, створених ШІ, CNET все одно публікує без такого уточнення.

“Вони дбають лише про те, щоб створити контент, і не піклуються про якість/редагування, якщо вміст знаходиться у рейтингу [пошукової оптимізації]”. Вони використовують штучний інтелект, щоб переписувати вступ кожні два тижні або близько того, оскільки Google любить оновлений вміст”, — сказав один з колишніх співробітників сайту.

Переписування ШІ, як стверджують ексспівробітники, маніпулює пошуковими рейтингами Google, і навряд чи така новина сподобається читачам, які шукають якісний матеріал.

“Зрештою текст стає настільки спотвореним, що приблизно кожні чотири місяці реальному редактору доводиться переглядати його та переписувати. Потім процес починається спочатку”, — каже співробітник.

Представник CNET не відповів на запит про коментарі, але в статті, опублікованій The Verge, підтверджуються заяви колишніх працівників видання. Одне джерело повідомило, що CNET використовує ШІ-інструменти набагато довше, ніж це було публічно визнано. Одна з таких систем використовується 18 місяців, тоді як найстарішому позначеному вмісту штучного інтелекту на CNET лише близько двох місяців.

Загалом, згідно з The Verge, технологія штучного інтелекту була “нав’язана CNET та іншим сайтам, що належать її материнській компанії Red Ventures, без серйозних внутрішніх дебатів” — або, у багатьох випадках, навіть окремого повідомлення взагалі.

“Це просто з’явилося”, — сказав співробітник CNET.

Одна зі старших редакторок у свій останній робочий день надіслала прощальний електронний лист сотням колег. Жінка критикувала компанію за використання ШІ та підтвердила, що технологію використовують у матеріалах, які непозначені як написані ботами. Ці статті надійшли читачам у вигляді електронних розсилок та містили серйозні фактичні помилки (як і деякі інші статті CNET, раніше перевірені журналістами).

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“Інформація була створена шляхом копіювання раніше опублікованих матеріалів про кібербезпеку та конфіденційність — але після того, як їх переробив ШІ. Тобто його використали для створення фактично неправдивої інформації про інструменти кібербезпеки та конфіденційності, а також поради, які завдадуть прямої шкоди читачам”, — написала вона.

Електронний лист спричинив хаос у редакції, а керівництво у відповідь надіслало власне повідомлення. Однак воно, за словами ексспівробітника, виглядало “так само безглуздо”, як і коментарі CNET на перші закиди про використання ШІ.

“Майже вся провина за те, де зараз знаходиться компанія — масові звільнення, повна реорганізація, подальший поштовх до реферального маркетингу та контенту на основі штучного інтелекту для економії або отримання грошей — лежить на Red Ventures, нинішньому власнику CNET”, — сказав колишній співробітник.

У п’ятницю керівництво CNET повідомило співробітникам, що наразі призупиняє публікацію контенту, створеного ШІ. Інші сайти, що належать Red Ventures, як-от Bankrate і CreditCards.com, також вчинять подібним чином.

Під час телефонної розмови керівники надали співробітникам більш детальний опис інструменту, який використовувався для ШІ-статей. До цього часу більшість співробітників не мало уявлення про машину, яка генерувала десятки історій, що з’являлися на CNET.

Штучний інтелект, який поки що не має назви, є запатентованим інструментом, створеним Red Ventures. Редактори можуть обирати домени та розділи на рівні домену, з яких отримувати дані та створювати історії; також вони можуть використовувати комбінацію тексту, створеного штучним інтелектом, і власного тексту чи звіту.

Деталей про те, який набір даних використовувався для навчання штучного інтелекту, не розкрито. Але Ленс Девіс, віцепрезидент Red Ventures по контенту, каже, що наступного тижня співробітникам нададуть більше інформації, а також доступ до попереднього перегляду інструменту.

Керівництво розрізнило неназваний внутрішній інструмент та іншу автоматизовану технологію, яку Red Ventures використовує на своїх сайтах для автоматичного додавання чисел в історії про ставки іпотеки та ставки рефінансування, які, як повідомляє The Verge, використовувалися набагато довше, але компанія це не розголошувала.

“Деякі автори — я не буду називати їх репортерами — змішали ці дві речі та спричинили плутанину та якось сказали, що використання інструменту для додавання чисел в історії про відсоткові ставки чи ціни на акції є частиною чогось, я не знаю, підступного”, — каже головний редактор CNET Конні Гульєльмо.

Гульєльмо додав, що в майбутньому в матеріалах CNET про штучний інтелект буде повідомлятися про те, що видання використовує власні автоматизовані технології. Red Ventures також створила робочу групу штучного інтелекту, яка охоплює кілька департаментів.

“Я просто хочу запевнити всіх: це мине. Це незручно, але ми це переживемо, а новинний цикл піде далі”, — сказав Ліндсі Террентін, виконавчий віцепрезидент CNET з контенту та аудиторії, коментуючи останні статті у ЗМІ.

Джерело: Futurism, The Verge