Сайт EpicDB злив чимало інформації про не анонсовані ігри: The Last of Us Part II на ПК, Turok, Final Fantasy IX Remake тощо

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Сервіс SteamDB надає чимало корисної інформації про ігри як для рядових гравців, так і для представників галузі чи ЗМІ. Це скарбниця даних, яка роками була підключена до API Steam та збирала статистику, яка випливає з відносно прозорої платформи.

Нещодавно – і досить раптово – було запущено сайт EpicDB. Він забезпечував подібний сервіс для Epic Games Store, одного з провідних конкурентів Steam на ПК. Однак, як тільки він почав працювати, одразу в інтернет потрапила велика кількість подробиць про неопубліковані ігри, неопубліковані DLC та майбутні проєкти. Всі ці відомості були виявлені через API.

У величезному сховищі даних користувачі виявляють, що платформа EpicDB надає трохи більше інформації, ніж планувалося. Для кожного елемента, указаного в Epic Games Store, є додаткові відомості про гру, як-от її ефективність на платформі, коли вона була вперше створена як елемент у таблиці та коли вона востаннє оновлювалася – і як.

Завдяки цим додатковим відомостям вдалося з’ясувати, що готується вихід The Last of Us Part II на ПК, нова гра Turok від російської Saber Interactive, DLC для невипущеної гри Sonic x Shadow Generations, а також виявилися посилання на Final Fantasy IX Remake.

Більшість цікавого вмісту дещо прихована за кодовими назвами, але є багато, що можна легко розшифрувати. Деякі користувачі виявили згадки про Morrowind, і навіть є посилання на Bloodborne Remake, але багато хто припустив, що це підробка.

Після такої великої кількості зливів конфіденційної інформації роботу сайту EpicDB було припинено. Наразі невідомо, чи відновиться він в майбутньому.

Основи Web дизайну від Hillel IT School. Цей онлайн-курс з основ веб-дизайну дозволить вам опанувати мистецтво створення ефективних та привабливих інтерфейсів для вебсайтів і застосунків. Ви оволодієте ключовими принципами UX/UI дизайну, створюватимете дизайн-макети та прототипи, розроблятимете адаптивні інтерфейси для різних пристроїв, готуючись до професійної кар'єри в галузі веб-дизайну. Дізнатися більше

Джерело: insider-gaming

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.