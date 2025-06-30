Новини Ігри 30.06.2025 о 15:30 comment views icon

В Epic Games Store роздають одну з найгарніших RPG 2021 року — з рейтингом 87%

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

В Epic Games Store роздають одну з найгарніших RPG 2021 року — з рейтингом 87%
Depositphotos

Вперше за три роки в Epic Games Store у традиційну роздачу потрапила одна з найкращих RPG 2021 року. До того ж творці візуально надихалися роботами французького митця.

У Steam вона має 87% позитивних відгуків, а на Metacritic — 76 балів. І вперше за три роки її знову безплатно роздають в Epic Games Store до 3 липня 18:00. Йдеться про Sable — це гра в жанрі пригодницької open-world exploration (відкритий світ із дослідженням), створена інді-студією Shedworks.

Sable — це гра не про епічні битви або екшн, а про спокійне дослідження та дорослішання в науково-фантастичному світі. Вона менше про збирання тисяч іконок на мапі, але більше — про свободу вибору, вивчення руїн, розмови з NPC і поїздки пустелею на ховербайку. Гравець обирає свій темп і свій шлях, де немає жорстких цілей і бойова система обмежена.

Що робити в Sable? Можна досліджувати уламки гігантських кораблів, рятувати загублених альпіністів, брати дрібні завдання або просто кататись світом. Але звичайно квести там присутні, проте просто зануритись в атмосферу ніхто не заважає.

В Epic Games Store роздають одну з найгарніших RPG 2021 року — з рейтингом 87%
Візуальний стиль Sable / Shedworks

Візуально гра виділяється стилем, натхненним роботами французького художника Жана «Мебіуса» Жиро. Sable була першою грою, яка перенесла цю естетику в повноцінне 3D-середовище — з пастельними тонами, контурними тінями та фокусом на художню виразність. Цей стиль пізніше вплинув і на інші ігри — наприклад, Synergy і XTAL. А паралельно гра має атмосферний саундтрек від Japanese Breakfast.

Це вже друга безплатна роздача гри — вперше Epic пропонувала її у 2022 році, приблизно через рік після релізу. Тож якщо ви тоді пропустили — зараз саме час це виправити.

Джерело: Epic Games Store

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