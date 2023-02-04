Samsung Galaxy S23 проти Apple iPhone 14 – порівняльна таблиця характеристик

В одному з попередніх матеріалів ми детально розглянули різницю між моделями смартфонів Samsung серії Galaxy S23. А тепер з’ясуймо, у чому виявляються відмінності між флагманськими пристроями Samsung Galaxy S23 та Apple iPhone 14.
Почнемо з того, що Apple пропонує 4 моделі iPhone 14, а лінійка Galaxy S23 включає 3 версії. Початкові моделі в обох виробників коштують від $799, але інші версії, як правило, у Samsung коштують на $100 або $200 дорожче.
Якщо розглядати характеристики Galaxy S23 та iPhone 14, то можна відзначити, що порівняні моделі Samsung мають трохи меншу масу, хоча Galaxy S23 Ultra вищий і важчий за iPhone 14 Pro.
Найбільш помітні відмінності проявляються у дисплеях. Хоча обидва виробники використовують OLED панелі, всі пристрої Samsung Galaxy S23 підтримують частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує більш плавне прокручування. Така частота оновлення екрана доступна тільки в топових версіях iPhone 14 Pro, а базові моделі обмежені частотою 60 Гц. Технологія always-on display також доступна тільки в пристроях iPhone 14 Pro або у всій лінійці Galaxy S23. Додатковою перевагою моделі S23 Ultra є підтримка стилуса, що входить до комплекту постачання.
Смартфони відрізняються процесорами. У iPhone 14 та iPhone 14 Plus застосовуються чипи Apple A15 Bionic, а в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max – A16. Вся лінійка Samsung заснована на процесорах Snapdragon 8 Gen 2. Потрібно дочекатися тестів продуктивності, щоб виявити найбільш продуктивне рішення. Однак у будь-якому випадку, продуктивність має бути високою і приблизно порівнянною.
Камери в смартфонах Samsung Galaxy S23 мають сенсори з вищою роздільною здатністю, що досягає 200 Мп у S23 Ultra. Навіть молодші моделі Samsung мають у рази більше мегапікселів у порівнянні з iPhone 14 – 50 Мп проти 12 Мп. Хоча не завжди більша кількість пікселів забезпечує кращу якість знімання. За загальною кількістю модулів перевага також на боці Samsung.
Нарешті, пристрої відрізняються операційними системами. Смартфони Samsung S23 поставляються з Android 13, а iPhone 14 – з iOS 16. Обидві є надійними операційними системами, а вибір часто залежить від особистих уподобань.
Детальні технічні характеристики всіх моделей представлені у таблиці.
|Характеристики
|Samsung Galaxy S23
|iPhone 14
|Samsung Galaxy S23 Plus
|iPhone 14 Plus
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|iPhone 14 Pro
|iPhone 14 Pro Max
|ОС
|Android 13
|iOS 16
|Android 13
|iOS 16
|Android 13
|iOS 16
|iOS 16
|Дисплей
|6,1 дюйма OLED
|6,1 дюйма OLED
|6,6 дюйма OLED
|6,7 дюйма OLED
|6,8 дюйма OLED
|6,1 дюйма OLED
|6,7 дюйма OLED
|Роздільна здатність
|2340×1080
|2532×1170
|2340×1080
|2778×1284
|3088×1440
|2556×1179
|2796×1290
|Частота дисплея
|до 120 Гц
|до 60 Гц
|до 120 Гц
|до 60 Гц
|до 120 Гц
|до 120 Гц
|до 120 Гц
|Розміри (мм)
|70,9×146,3×7,6
|71,5×146,7×7,80
|76,2×157,8×7,6
|78,1×160,8×7,80
|78,1×163,4×8,9
|71,5×147,5×7,85
|77,6×160,7×7,85
|Вага
|168 г
|172 г
|196 г
|203 г
|234 г
|206 г
|240 г
|Батарея
|3900 мАгод
|3279 мАгод
|4700 мАгод
|4325 мАгод
|5000 мАгод
|3200 мАгод
|4323 мАгод
|Процесор
|Snapdragon 8 Gen 2
|A15
|Snapdragon 8 Gen 2
|A15
|Snapdragon 8 Gen 2
|A16
|A16
|Сховище
|128 ГБ, 256 ГБ
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|Роз’єм
|USB-C
|Lightning
|USB-C
|Lightning
|USB-C
|Lightning
|Lightning
|Задня камера
|50 Мп (OIS), f1,8 широкий, 12 Мп, f2,2 ультра-широкий, 10 Мп (OIS), f2,4 телефото
|Advanced dual-camera system / 12 Мп основна, 12 Мп ультра-широкий
|50 Мп (OIS), f1,8 широкий, 12 Мп, f2,2 ультра-широкий, 10 Мп (OIS), f2,4 телефото
|Advanced dual-camera system / 12 Мп основна, 12 Мп ультра-широкий
|200 Мп (OIS), Laser Auto Focus (LAF), f1,7 широкий, 12 Мп, f2,2 ультра-широкий, 10 Мп (OIS) 2PD, f2,4 / 10 Мп (OIS) 2PD, f4,9 телефото
|Pro camera system / 48 Мп основна, 12 Мп ультра-широкий, 12 Мп телефото
|Pro camera system / 48 Мп основна, 12 Мп ультра-широкий, 12 Мп телефото
|Фронтальна камера
|12 Мп (2PD AF), f2,2
|12 Мп TrueDepth камера з автофокусом
|12 Мп (2PD AF), f2,2
|12 Мп TrueDepth камера з автофокусом
|12 Мп (2PD AF), f2,2
|12 Мп TrueDepth камера з автофокусом
|12 Мп TrueDepth камера з автофокусом
|Запис відео фронтальною камерою
|4K @ 60FPS
|Запис відео задньою камерою
|8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS, FHD @120fps и 960fps (Super Slow-Mo)
|4K @ 60FPS
|8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS, FHD @120fps и 960fps (Super Slow-Mo)
|4K @ 60FPS
|8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS, FHD @120fps и 960fps (Super Slow-Mo)
|4K @ 60FPS
|4K @ 60FPS
|Біометрична ідентифікація
|Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя
|Face ID
|Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя
|Face ID
|Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя
|Face ID
|Face ID
|Захист від пилу та води
|IP68
|Бездротовий зв’язок
|5G / Wi-Fi 6E
|5G / Wi-Fi 6
|5G / Wi-Fi 6E
|5G / Wi-Fi 6E
|5G / Wi-Fi 6
|5G / Wi-Fi 6
|5G / Wi-Fi 6
|Безпровідна зарядка
|Є
|Підтримка стилуса
|Нема
|Нема
|Нема
|Нема
|Є
|Нема
|Нема
|Підтримка eSIM
|Нема
|Є
|Нема
|Є
|Нема
|Є
|Є
|Стартова ціна
|$799
|$799
|$999
|$899
|$1199
|$999
|$1099
Джерело: The Verge