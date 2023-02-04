Samsung Galaxy S23 проти Apple iPhone 14 – порівняльна таблиця характеристик

В одному з попередніх матеріалів ми детально розглянули різницю між моделями смартфонів Samsung серії Galaxy S23. А тепер з’ясуймо, у чому виявляються відмінності між флагманськими пристроями Samsung Galaxy S23 та Apple iPhone 14.

Почнемо з того, що Apple пропонує 4 моделі iPhone 14, а лінійка Galaxy S23 включає 3 версії. Початкові моделі в обох виробників коштують від $799, але інші версії, як правило, у Samsung коштують на $100 або $200 дорожче.

Якщо розглядати характеристики Galaxy S23 та iPhone 14, то можна відзначити, що порівняні моделі Samsung мають трохи меншу масу, хоча Galaxy S23 Ultra вищий і важчий за iPhone 14 Pro.

Найбільш помітні відмінності проявляються у дисплеях. Хоча обидва виробники використовують OLED панелі, всі пристрої Samsung Galaxy S23 підтримують частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує більш плавне прокручування. Така частота оновлення екрана доступна тільки в топових версіях iPhone 14 Pro, а базові моделі обмежені частотою 60 Гц. Технологія always-on display також доступна тільки в пристроях iPhone 14 Pro або у всій лінійці Galaxy S23. Додатковою перевагою моделі S23 Ultra є підтримка стилуса, що входить до комплекту постачання.

Смартфони відрізняються процесорами. У iPhone 14 та iPhone 14 Plus застосовуються чипи Apple A15 Bionic, а в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max – A16. Вся лінійка Samsung заснована на процесорах Snapdragon 8 Gen 2. Потрібно дочекатися тестів продуктивності, щоб виявити найбільш продуктивне рішення. Однак у будь-якому випадку, продуктивність має бути високою і приблизно порівнянною.

Камери в смартфонах Samsung Galaxy S23 мають сенсори з вищою роздільною здатністю, що досягає 200 Мп у S23 Ultra. Навіть молодші моделі Samsung мають у рази більше мегапікселів у порівнянні з iPhone 14 – 50 Мп проти 12 Мп. Хоча не завжди більша кількість пікселів забезпечує кращу якість знімання. За загальною кількістю модулів перевага також на боці Samsung.

Нарешті, пристрої відрізняються операційними системами. Смартфони Samsung S23 поставляються з Android 13, а iPhone 14 – з iOS 16. Обидві є надійними операційними системами, а вибір часто залежить від особистих уподобань.

Детальні технічні характеристики всіх моделей представлені у таблиці.

Характеристики Samsung Galaxy S23 iPhone 14 Samsung Galaxy S23 Plus iPhone 14 Plus Samsung Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max ОС Android 13 iOS 16 Android 13 iOS 16 Android 13 iOS 16 iOS 16 Дисплей 6,1 дюйма OLED 6,1 дюйма OLED 6,6 дюйма OLED 6,7 дюйма OLED 6,8 дюйма OLED 6,1 дюйма OLED 6,7 дюйма OLED Роздільна здатність 2340×1080 2532×1170 2340×1080 2778×1284 3088×1440 2556×1179 2796×1290 Частота дисплея до 120 Гц до 60 Гц до 120 Гц до 60 Гц до 120 Гц до 120 Гц до 120 Гц Розміри (мм) 70,9×146,3×7,6 71,5×146,7×7,80 76,2×157,8×7,6 78,1×160,8×7,80 78,1×163,4×8,9 71,5×147,5×7,85 77,6×160,7×7,85 Вага 168 г 172 г 196 г 203 г 234 г 206 г 240 г Батарея 3900 мАгод 3279 мАгод 4700 мАгод 4325 мАгод 5000 мАгод 3200 мАгод 4323 мАгод Процесор Snapdragon 8 Gen 2 A15 Snapdragon 8 Gen 2 A15 Snapdragon 8 Gen 2 A16 A16 Сховище 128 ГБ, 256 ГБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Роз’єм USB-C Lightning USB-C Lightning USB-C Lightning Lightning Задня камера 50 Мп (OIS), f1,8 широкий, 12 Мп, f2,2 ультра-широкий, 10 Мп (OIS), f2,4 телефото Advanced dual-camera system / 12 Мп основна, 12 Мп ультра-широкий 50 Мп (OIS), f1,8 широкий, 12 Мп, f2,2 ультра-широкий, 10 Мп (OIS), f2,4 телефото Advanced dual-camera system / 12 Мп основна, 12 Мп ультра-широкий 200 Мп (OIS), Laser Auto Focus (LAF), f1,7 широкий, 12 Мп, f2,2 ультра-широкий, 10 Мп (OIS) 2PD, f2,4 / 10 Мп (OIS) 2PD, f4,9 телефото Pro camera system / 48 Мп основна, 12 Мп ультра-широкий, 12 Мп телефото Pro camera system / 48 Мп основна, 12 Мп ультра-широкий, 12 Мп телефото Фронтальна камера 12 Мп (2PD AF), f2,2 12 Мп TrueDepth камера з автофокусом 12 Мп (2PD AF), f2,2 12 Мп TrueDepth камера з автофокусом 12 Мп (2PD AF), f2,2 12 Мп TrueDepth камера з автофокусом 12 Мп TrueDepth камера з автофокусом Запис відео фронтальною камерою 4K @ 60FPS Запис відео задньою камерою 8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS, FHD @120fps и 960fps (Super Slow-Mo) 4K @ 60FPS 8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS, FHD @120fps и 960fps (Super Slow-Mo) 4K @ 60FPS 8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS, FHD @120fps и 960fps (Super Slow-Mo) 4K @ 60FPS 4K @ 60FPS Біометрична ідентифікація Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя Face ID Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя Face ID Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя Face ID Face ID Захист від пилу та води IP68 Бездротовий зв’язок 5G / Wi-Fi 6E 5G / Wi-Fi 6 5G / Wi-Fi 6E 5G / Wi-Fi 6E 5G / Wi-Fi 6 5G / Wi-Fi 6 5G / Wi-Fi 6 Безпровідна зарядка Є Підтримка стилуса Нема Нема Нема Нема Є Нема Нема Підтримка eSIM Нема Є Нема Є Нема Є Є Стартова ціна $799 $799 $999 $899 $1199 $999 $1099

Джерело: The Verge