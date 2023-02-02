Galaxy S23, S23+ та S23 Ultra — головні технічні відмінності нових флагманів Samsung

Компанія Samsung анонсувала свою нову флагманську лінійку смартфонів Galaxy S23. Вона включає три моделі: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus та Galaxy S23 Ultra.
У вчорашніх матеріалах ми зосередилися на відмінності новинок від пристроїв попереднього покоління Galaxy S22. Різниця, в основному, полягає у використанні нового процесора Snapdragon 8 Gen 2, деяких оптимізаціях дисплея, покращеної фронтальної камери, більш місткої батареї (у Galaxy S23 і S23 Plus), а також 200-мегапіксельної камери (у випадку Galaxy S23 Ultra).
У цьому матеріалі ми зупинимося на відмінностях моделей у рамках лінійки цього року Samsung Galaxy S23. Це дозволить користувачам зрозуміти, яка саме версія найкраще підходить для них, і визначитися з вибором. Легко визначитися тим, хто шукає, наприклад, компактний смартфон (тоді вибір очевидний – Galaxy S23) або пристрій із підтримкою стилуса (альтернативи Galaxy S23 Ultra немає). Але якщо таких специфічних вимог у користувача немає, тоді, сподіваємося, наступна таблиця дозволить вибрати й купити оптимальний Galaxy S23.
|Характеристики
|Samsung Galaxy S23
|Samsung Galaxy S23 Plus
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|ОС
|Android 13
|Android 13
|Android 13
|Дисплей
|6,1 дюйма OLED
|6,6 дюйма OLED
|6,8 дюйма OLED
|Роздільна здатність
|2340×1080
|2340×1080
|3088×1440
|Частота оновлення
|до 120 Гц
|до 120 Гц
|від 1 Гц до 120 Гц
|Розміри (мм)
|70,9×146,3×7,6
|76,2×157,7×7,5
|78,0×163,3×8,9
|Вага
|168 г
|196 г
|234 г
|Місткість батареї
|3900 мАгод
|4700 мАгод
|5000 мАгод
|Процесор
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 2
|Оперативна пам’ять
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ, 12 ГБ
|Накопичувач
|128 ГБ, 256 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|Раз’єм
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|Задня камера
|50 Мп (f/1,8) ширококутна, 12 Мп (f/2,2) надширококутна, 10 Мп (f/2,4) телефото
|50 Мп (f/1,8) ширококутна, 12 Мп (f/2,2) надширококутна, 10 Мп (f/2,4) телефото
|200 Мп (f/1,7) ширококутна, 12 Мп (f/2,2) надширококутна, 10 Мп (f2,4 / f4,9) телефото
|Фронтальна камера
|12 Мп (f/2,2) ширококутна
|12 Мп (f/2,2) ширококутна
|12 Мп (f/2,2) ширококутна
|Запис відео фронтальною камерою
|4K @ 60 к/с
|4K @ 60 к/с
|4K @ 60 к/с
|Запис відео основною камерою
|8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo)
|8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo)
|8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo)
|Біометрична ідентифікація
|Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя
|Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя
|Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя
|Захист від пилу та води
|IP68
|IP68
|IP68
|Бездротовий зв’язок
|5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2
|5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2
|5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2
|Бездротова зарядка
|Так, з реверсивною зарядкою
|Так, з реверсивною зарядкою
|Так, з реверсивною зарядкою
|Підтримка S Pen
|Ні
|Ні
|Так
|Кольори
|чорний, зелений, лавандовий, кремовий, графітовий, салатовий
|чорний, зелений, лавандовий, кремовий, графітовий, салатовий
|чорний, зелений, лавандовий, кремовий, графітовий, салатовий, небесно-блакитний, червоний
|Стартова ціна
|$799,99
|$999,99
|$1199,99
Нагадаємо, нові смартфони Samsung Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra надійдуть у продаж в Україні з 17 лютого за рекомендованою роздрібною ціною від 39999 грн, 47999 грн та 57999 грн відповідно.
Джерело: The Verge