Galaxy S23, S23+ та S23 Ultra — головні технічні відмінності нових флагманів Samsung

Компанія Samsung анонсувала свою нову флагманську лінійку смартфонів Galaxy S23. Вона включає три моделі: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus та Galaxy S23 Ultra.

У вчорашніх матеріалах ми зосередилися на відмінності новинок від пристроїв попереднього покоління Galaxy S22. Різниця, в основному, полягає у використанні нового процесора Snapdragon 8 Gen 2, деяких оптимізаціях дисплея, покращеної фронтальної камери, більш місткої батареї (у Galaxy S23 і S23 Plus), а також 200-мегапіксельної камери (у випадку Galaxy S23 Ultra).

У цьому матеріалі ми зупинимося на відмінностях моделей у рамках лінійки цього року Samsung Galaxy S23. Це дозволить користувачам зрозуміти, яка саме версія найкраще підходить для них, і визначитися з вибором. Легко визначитися тим, хто шукає, наприклад, компактний смартфон (тоді вибір очевидний – Galaxy S23) або пристрій із підтримкою стилуса (альтернативи Galaxy S23 Ultra немає). Але якщо таких специфічних вимог у користувача немає, тоді, сподіваємося, наступна таблиця дозволить вибрати й купити оптимальний Galaxy S23.

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Характеристики Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Ultra ОС Android 13 Android 13 Android 13 Дисплей 6,1 дюйма OLED 6,6 дюйма OLED 6,8 дюйма OLED Роздільна здатність 2340×1080 2340×1080 3088×1440 Частота оновлення до 120 Гц до 120 Гц від 1 Гц до 120 Гц Розміри (мм) 70,9×146,3×7,6 76,2×157,7×7,5 78,0×163,3×8,9 Вага 168 г 196 г 234 г Місткість батареї 3900 мАгод 4700 мАгод 5000 мАгод Процесор Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Оперативна пам’ять 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ, 12 ГБ Накопичувач 128 ГБ, 256 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Раз’єм USB-C USB-C USB-C Задня камера 50 Мп (f/1,8) ширококутна, 12 Мп (f/2,2) надширококутна, 10 Мп (f/2,4) телефото 50 Мп (f/1,8) ширококутна, 12 Мп (f/2,2) надширококутна, 10 Мп (f/2,4) телефото 200 Мп (f/1,7) ширококутна, 12 Мп (f/2,2) надширококутна, 10 Мп (f2,4 / f4,9) телефото Фронтальна камера 12 Мп (f/2,2) ширококутна 12 Мп (f/2,2) ширококутна 12 Мп (f/2,2) ширококутна Запис відео фронтальною камерою 4K @ 60 к/с 4K @ 60 к/с 4K @ 60 к/с Запис відео основною камерою 8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo) 8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo) 8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo) Біометрична ідентифікація Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя Ультразвуковий сканер відбитків пальців та розпізнавання обличчя Захист від пилу та води IP68 IP68 IP68 Бездротовий зв’язок 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 Бездротова зарядка Так, з реверсивною зарядкою Так, з реверсивною зарядкою Так, з реверсивною зарядкою Підтримка S Pen Ні Ні Так Кольори чорний, зелений, лавандовий, кремовий, графітовий, салатовий чорний, зелений, лавандовий, кремовий, графітовий, салатовий чорний, зелений, лавандовий, кремовий, графітовий, салатовий, небесно-блакитний, червоний Стартова ціна $799,99 $999,99 $1199,99

Нагадаємо, нові смартфони Samsung Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra надійдуть у продаж в Україні з 17 лютого за рекомендованою роздрібною ціною від 39999 грн, 47999 грн та 57999 грн відповідно.

Джерело: The Verge