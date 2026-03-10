Новини Пристрої 10.03.2026 comment views icon

Samsung Galaxy S26 Ultra пережив дроп-тест, але камера отримала пошкодження

Вадим Карпусь

Samsung Galaxy S26 Ultra пережив дроп-тест, але камера отримала пошкодження
Samsung Galaxy S26 Ultra після падіння / YouTube PBKreviews

Новий флагман Samsung Galaxy S26 Ultra перевірили на міцність у традиційному дроп-тесті від PBKreviews. Випробування показало, що смартфон здатен пережити кілька падінь з висоти на рівні грудей або голови користувача, хоча деякі елементи корпусу все ж отримують пошкодження.


Однією з малопомітних, але важливих змін порівняно з Samsung Galaxy S25 Ultra став перехід із титанової рамки на алюмінієву. Саме ця зміна викликала питання щодо довговічності пристрою.

Крім іншого матеріалу рамки, новинка отримала більш округлені кути корпусу, а блок камер тепер трохи сильніше виступає з корпусу, ніж у попередника. Для захисту Samsung знову використала Corning Gorilla Armor 2 для дисплея та Corning Gorilla Glass Victus 2 на задній панелі — ті самі матеріали, що й у попередній моделі.

Під час першого падіння тестер зафіксував помітне пошкодження лівого кута рамки, але дисплей залишився цілим. Друге падіння призвело до тріщини скла, яке захищає телеоб’єктив з 5-кратним зумом.


Після третього падіння скло над цією камерою повністю розбилося, а на рамці з’явилися додаткові подряпини. Попри це, смартфон продовжив працювати без збоїв.

Разом із тестом на падіння автор також опублікував відео розбирання смартфона. Усередині новинка майже не відрізняється від минулорічної моделі. Процес розбирання також залишився практично таким самим.

Після демонтажу материнської плати стало видно, що інженери Samsung додали більше термопасти на задній частині плати, щоб покращити відведення тепла.

Також у смартфоні використали оновлену випарну камеру системи охолодження. Вона має приблизно той самий розмір, що і в S25 Ultra, але отримала дещо змінену форму.

За підсумками розбирання Samsung Galaxy S26 Ultra отримав 9 балів із 10 за ремонтопридатність — точно такий самий результат, як і в Samsung Galaxy S25 Ultra.

Джерело: gsmarena

