Apple iPhone 17 Pro випередив Samsung Galaxy S26 Ultra у перших тестах камери DxOMark

Тести камер iPhone 17 Pro та Galaxy S26 Ultra від DxOMark

Перші порівняльні тести камери нового Samsung Galaxy S26 Ultra показали помітні покращення порівняно з попередньою моделлю. Однак, за попередніми результатами експертів DxOMark, смартфон усе ще поступається iPhone 17 Pro у кількох ключових аспектах зйомки.





Що змінилося у камері Galaxy S26 Ultra

На перший погляд камера нового флагмана Samsung дуже схожа на систему, яку використовували в Samsung Galaxy S25 Ultra. У смартфоні залишили 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль (f/1.9, сенсор 1/2,52″) та 10-мегапіксельний телефото модуль з 3× зумом (f/2.4, сенсор 1/3,94″).

Головні зміни торкнулися основної камери та “далекобійного” зуму. Новий 200-мегапіксельний основний сенсор тепер працює з світлішою діафрагмою f/1.4 замість f/1.7. На перший погляд різниця невелика, але така оптика пропускає приблизно на 47% більше світла, за даними Samsung. У теорії це допомагає камері краще передавати деталі та зменшує шум під час зйомки у темряві.

Також оновили перископічну камеру з 5× зумом. Вона має 50-мегапіксельний сенсор, об’єктив f/2.9 і нову оптичну схему ALoP (Adaptive Lens on Prism). Помітною зміною став характер розмиття фону: світлі точки тепер виглядають більш округлими, тоді як у попередніх моделях боке часто мало квадратну форму.





Втім, у нової конструкції є компроміс. Мінімальна дистанція фокусування збільшилася приблизно до 52 см, тому робити дуже близькі кадри стало складніше.

Результати перших тестів DxOMark

За даними DxOMark, ці оновлення дійсно вплинули на якість фото. Samsung Galaxy S26 Ultra краще передає деталі при слабкому освітленні і створює менше шуму, ніж попередня модель. Крім того, відтінки шкіри виглядають природніше, ніж у Samsung Galaxy S25 Ultra.

Портретні фото також покращилися: алгоритми обробки краще контролюють шум і забезпечують більш збалансоване зображення.

Проте цього поки недостатньо, щоб обійти iPhone 17 Pro, який представили у вересні 2025 року. За результатами тестів, смартфон Apple все ще показує чистіші фото у складних умовах освітлення.

Крім того, у Galaxy S26 Ultra іноді виникають труднощі з точністю автофокусу при розпізнаванні облич, а у портретному режимі можуть з’являтися артефакти навколо об’єктів.

У складних сценах система портретної сегментації в iPhone 17 Pro точніше відокремлює об’єкт від фону.

Джерело: gizmochina