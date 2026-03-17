Samsung Galaxy TriFold за $2899 виводять з ринку через 3 місяці після запуску

Samsung Galaxy TriFold

Samsung припинить продажі трискладаного смартфона Galaxy TriFold у Південній Кореї вже 17 березня — лише через три місяці після старту продажів. Про це повідомляє південнокорейське видання Dong-A Ilbo, хоча офіційного підтвердження поки немає.





В інших регіонах, як от в США, Samsung Galaxy TriFold з рекомендованою ціною $2899 продаватимуть, поки не закінчаться складські запаси. Пристрій вийшов на міжнародні ринки в січні цього року.

Зазначається, що Samsung від самого початку не планувала масове виробництво цієї моделі. Компанія продавала пристрій невеликими партіями через власний сайт, і кожна з них розходилася буквально за кілька хвилин. За даними джерел, у перших двох партіях продали приблизно 3000 одиниць, причому Samsung навіть не надавала зразки для оглядів медіа. Джерела в індустрії пояснюють, що трискладаний Galaxy TriFold створювали не для отримання прибутку, а як демонстрацію технологій.

Головна причина згортання виробництва і продажів полягає у зростанні вартості компонентів, зокрема пам’яті DRAM і NAND. Через це пристрій практично не залишав виробнику маржі. Хоча на вторинному ринку в Південній Кореї ситуація виглядала дуже цікаво: смартфон перепродували майже утричі дорожче за офіційну ціну.





Попри обмежений тираж, пристрої в руках користувачів продемонстрували деякі проблеми в конструкції. Водночас за враженнями журналістів Engadget, смартфон виглядав міцним і добре зібраним, навіть з урахуванням того, що це не серійний продукт. Для порівняння, перший Samsung Galaxy Fold у 2019 році залишив по собі переважно негативні враження після того, як кілька тестових зразків для преси зламалися вже за кілька днів використання. Незалежні тести показали, що смартфон здатен витримати майже 150 тис. циклів складання-розкладання.

Отже, Galaxy TriFold став скоріше демонстрацією можливостей Samsung у сегменті складних смартфонів, ніж комерційним продуктом. Попит виявився високим, але дорогі компоненти не дозволили зробити модель прибутковою, тому компанія швидко завершує її життєвий цикл.

Джерело: engadget