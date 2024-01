Samsung обіцяє 7 років оновлень ПЗ для Galaxy S24 та дасть налаштовувати годинник на екрані блокування в One UI 6.1

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Очікується, що Samsung запропонує 7 років оновлень програмного забезпечення для лінійки Galaxy S24. Однак, можливо, в майбутньому за використання штучного інтелекту Galaxy AI, який постачатиметься з флагманами S24, доведеться платити за підписку.

Витік також містив зображення Galaxy S24, Galaxy S24+ та Galaxy S24 Ultra з інформацією про камери, передає GSMArena. Базові флагманські моделі матимуть блоку з ультрашироким об’єктивом, ширококутну камеру та телефото з 3-кратним оптичним зумом. Модель Ultra оснащуватиметься ще двома об’єктивами.

Значні зміни очікуються в редагуванні зображень за допомогою штучного інтелекту. Наприклад фото велосипедиста на пандусі можна відредагувати так, щоб він підстрибнув вище, ніж у реальному житті.

Функція Galaxy AI буде доступна на «підтримуваних пристроях Galaxy», що означає, що вона може поширитися на інші смартфони компанії, але поки що підтверджено, що вона залишиться безплатною до 2025 року. Після цього Samsung, швидше за все, піде шляхом Google One, тобто заблокує деякі функції без підписки.

One UI 6.1

One UI 6.1, ймовірно, дебютує на серії Galaxy S24, яка буде представлена 17 січня. Очікується, що програмна оболонка принесе кілька нових функцій, особливо на Galaxy S24. Однак багато функцій, швидше за все, вийдуть і на наявних смартфонах і планшетах.

Зараз стався витік ще однієї невеликої, але корисної функції кастомізації з One UI 6.1, і вона може з’явитися на всіх телефонах, які матимуть One UI 6.1.

Судячи з усього, віджет годинника на екрані блокування в One UI 6.1 буде сумісний зі шрифтами, які можна завантажити з Galaxy Store, як передає SamMobile. Це, по суті, означає змогу створювати необмежену кількість налаштувань зовнішнього вигляду віджета годинника на екрані блокування. У One UI 6.0 вже з’явилася можливість розміщувати та змінювати розмір віджета годинника на екрані блокування за власним бажанням. Однак він пропонував лише кілька варіантів шрифтів. У One UI 6.1 можна буде змінювати шрифт, положення та розмір віджету годинника на екрані блокування.

Лише кілька тижнів тому Samsung випустила оновлення One UI 6.0 для кількох телефонів і планшетів Galaxy, в якому з’явилися десятки нових функцій і дизайн. Можна ознайомитися з усіма цими змінами та покращеннями на відео.

One UI 6.1, ймовірно, принесе десятки функцій зі штучним інтелектом і на основі генеративного ШІ на Galaxy S24, Galaxy S24+ і Galaxy S24 Ultra. Згідно з попередніми витоками, це генератор шпалер на основі ШІ, погодні ефекти для екрана блокування, узагальнення нотаток у Samsung Notes, узагальнення повідомлень, пропозиції щодо покращення мови на клавіатурі Samsung Keyboard, заливка на основі ШІ для редагування зображень у вбудованому редакторі зображень, а також можливість стирати об’єкти із зображень і відео.

Samsung вже оголосила, що її майбутні телефони матимуть переклад мови в реальному часі під час голосових дзвінків. Серед інших функцій — спрощений жест (коло) для пошуку речей в Інтернеті через Samsung Internet, можливість збільшувати/зменшувати розмір об’єктів/суб’єктів на зображеннях, а також можливість перетворювати будь-яку частину відео на сповільнене фільмування.

