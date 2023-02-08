Samsung оцінила свій надяскравий 77-дюймовий QD-OLED телевізор у $4500

Під час проведення виставки CES 2023 компанія Samsung продемонструвала QD-OLED телевізор другого покоління – 77-дюймову модель S95C, яка доповнила торішні версії S95B з 55- та 65-дюймовим екраном.

Нагадаємо, телевізор Samsung S95C поєднує в собі технології Samsung Quantum Dot та OLED, час відгуку 0,1 мс та частоту оновлення до 144 Гц. Пристрій має 70-ватну 4.2.2-канальну акустичну систему, сертифіковану Dolby Atmos. Геймерів порадує система Gaming Hub, що пропонує доступ до сервісів потокової передачі ігор, таким як Nvidia GeForce Now. Особливістю цієї лінійки є надзвичайно висока яскравість зображення, що потенційно перевищує 2000 ніт.

Тепер Samsung нарешті назвала ціну телевізора S95C. Як виявилося, за надяскраву 77-дюймову модель доведеться заплатити $4499,99. У деяких регіонах компанія пропонує безплатне встановлення телевізора вдома, але тільки тим, хто оформить попереднє замовлення до 20 лютого. Фактичні постачання розпочнуться з 15 числа.

Зазначимо, новинка виявилася трохи дорожчою за торішній 77-дюймовий телевізор LG G2, який коштував $4199,99. Компанія LG ще не розкрила інформацію про ціни лінійки 2023 року, тому порівняти ціни на актуальні версії поки що немає можливості.

Джерело: The Verge