Samsung представила нову лінійку телевізорів та проекторів на CES 2023 – модель Neo QLED 8K відрізняється яскравістю 4000 ніт

Компанія Samsung показала на виставці CES 2023 свою нову лінійку телевізорів. Цього року споживачам пропонують досить великі моделі Micro LED та QLED.

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Новий 76-дюймовий телевізор Samsung Micro LED CX є головним пристроєм у лінійці телевізорів Samsung 2023 року, оскільки він робить інноваційні технології Samsung Micro LED Display The Wall більш доступними для споживачів. Він пропонує 23-бітну деталізацію чорного, змінну частоту оновлення 240 Гц та час відгуку 2 нс.

Модель Samsung Neo QLED 8K (QN900C) оснащена панеллю з роздільною здатністю 8K, 14-бітною обробкою зображення, піковою яскравістю 4000 ніт та пропонує понад 1000 зон локального затемнення. Новий телевізор Neo QLED 4K (QN95C) відрізняється покращеним керуванням яскравістю та відтінками сірого, 14-бітною обробкою зображення, покращеним затемненням та тонкими рамками товщиною 20 мм. Але в ньому відсутні деякі з найпомітніших функцій моделі 8K.

Новий 77-дюймовий OLED-телевізор Samsung 4K (S95C) поєднує технології Samsung Quantum Dot й OLED, час відгуку 0,1 мс і частоту оновлення до 144 Гц. Пристрій має 70-ватну 4.2.2-канальну акустичну систему, сертифіковану Dolby Atmos. Геймерів порадує система Gaming Hub, що пропонує доступ до сервісів потокової передачі ігор, таким як Nvidia GeForce Now.

Разом із новими телевізорами Samsung також представила оновлені версії своїх проекторів Freestyle та The Premiere. Freestyle 2023 року пропонує ряд поліпшень. Наприклад, підтримуються нові варіанти використання, такі як застосунки метавсесвіту. Нова технологія Edge Blending допомагає користувачам синхронізувати два проектори для формування одного надширокого зображення. А підтримка Gaming Hub надає доступ до хмарних ігрових сервісів.

Проектор Premiere 8K може виводити 150-дюймові зображення на будь-якої поверхні. Ультракороткофокусний 8K-проектор пропонує функції Smart TV, доповнені об’ємним звуком Dolby Atmos та підтримкою OTT-застосунків.

Крім того, Samsung покращила програмні функції своїх пристроїв. Наприклад, смарттелевізори будуть оснащені новим режимом Relumino, який допоможе слабкозорим користувачам переглядати контент без використання пристроїв, що носяться. Також запускається сервіс моніторингу стану здоров’я на основі телевізора, який використовує камеру для вимірювання частоти серцевих скорочень, варіабельності серцевого ритму, частоти дихання, насичення киснем, індексу стресу. Крім того, новий застосунок Samsung Telemedicine допоможе користувачам призначати телемедичні прийоми зі своїх смарттелевізорів та проходити обстеження через відеоконференції, не встаючи з дивана. Нарешті, лінійка телевізорів Samsung 2023 року запропонує нову функцію Chat Together, яка допоможе користувачам спілкуватися з друзями в режимі реального часу під час перегляду телевізора.

Джерело: xda-developers