Samsung випустила перший у світі 37” 4K 165Hz монітор вартістю понад $1000

Ігровий монітор Samsung Odyssey G7 G75F / Samsung

Samsung розширила лінійку моніторів Odyssey й випустила нову ігрову модель Odyssey G7 G75F, яка вирізняється незвичним поєднанням формату 16:9, великої діагоналі 37 дюймів, вигнутої панелі та просунутих характеристик для ігрового використання.

Odyssey G7 G75F — перший у своєму роді монітор Samsung з такою діагоналлю у класичному співвідношенні сторін 16:9. Досі геймерам доводилося вибирати між стандартними 32-дюймовими дисплеями або переходити на масивні 42- чи 45-дюймові екрани. G75F пропонує новий компроміс, надаючи користувачам більшу площу екрану без необхідності займати стільки місця, як повнорозмірний телевізор. Порівняно з 32-дюймовим монітором, новинка забезпечує приблизно на 34% більше площі екрана.

Пристрій оснащений панеллю типу VA з глибоким вигином 1000R, що візуально огортає поле зору користувача. Пристрій підтримує роздільну здатність 4K (3840х2160 пікселів) та частоту оновлення до 165 Гц. У моніторі, за попередніми даними, встановлена сучасна HVA-панель від TCL CSOT із контрастністю до 5000:1. Для VA-дисплеїв типовою вважається контрастність на рівні 3000:1 — що вже є перевагою порівняно з IPS, особливо в плані глибини чорного кольору. Час відгуку становить 1 мс (GtG), що дозволяє використовувати монітор і для динамічних ігор, де важлива швидка реакція. Новинка також підтримує DisplayHDR 600 та HDR10+ Gaming. Типова яскравість становить до 350 ніт. Панель забезпечує покриття 99% колірного простору sRGB та 90% простору DCI-P3.

Ігровий монітор Odyssey G7 G75F виконаний в чорному кольорі з мінімалістичним оформленням. Масивна підставка підтримує регулювання по висоті, нахилу й обертанню. На задній панелі розміщені інтерфейси підключення DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 та вихід USB. Однак відсутні DisplayPort 2.1 чи USB Type-C із Power Delivery. Також немає підтримки G-Sync, лише FreeSync Premium Pro.

Офіційна ціна Samsung Odyssey G7 G75F у Малайзії становить близько $1025. Це робить новинку одним з найдорожчих VA-моніторів на ринку. За ці гроші вже можна знайти OLED-дисплеї з ультрашироким форматом та діагоналлю до 39 дюймів.

Джерело: videocardz, wccftech