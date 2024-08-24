SAND – 5 хвилин геймплею українського PvPvE-шутеру про «галичан в космосі»

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В межах Ukrainian Games Festival 2024 львівська студія Hologryph та видавець tinyBuild представили п’ятихвилинне геймплейне відео української гри SAND. Нагадаємо, SAND – це PvPvE-шутер у відкритому світі про «галичан в космосі» у стилі дизельпанк.

Події SAND розгортаються в альтернативній версії початку XX століття, де людство подорожує між зірками, а космічну експансію очолила Австро-Угорська Імперія. Колись перлина серед позаземних колоній Кайзера, планета Софія лежить в руїнах екологічної катастрофи. Її смертельно небезпечними пустелями та безлюдними містами мандрують лише найзухваліші — чи то пак божевільні, — мисливці за скарбами. Поодинці або гуртом, вони змагаються один з одним у пошуках загублених багатств.

Геймплейне відео SAND сконцентроване на гігантських крокуючих машинах Трамплерах, а також можливостях їх налаштування під стиль гри користувача. Різноманітні відсіки, палуби, озброєння – у SAND доступний повноцінний редактор трамплерів, якому варто приділяти увагу. Адже саме за штурвалом трамплера гравець буде подорожувати пісками планети Софія, виконувати контракти замовників і, звичайно, битись з іншими мисливцями за скарбами.

Розробники ще не оголосили дату релізу SAND. Проте гра має сторінку у Steam, і її можна додати до списку бажаного.

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