В Steam почався Ukrainian Games Festival 2024 з анонсом 5 нових українських ігор та понад 100 демоверсіями

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

19 серпня о 20:00 за Київським часом в сервісі Steam почався фестиваль українських ігор Ukrainian Games Festival 2024. Цього року в фестивалі бере участь понад 450 ігор, створених в Україні — від S.T.A.L.K.E.R. і Metro до української класики та цікавих інді-ігор, багато з яких вже були учасниками Indie Cup Ukraine. Це на 100 учасників більше, ніж у 2023 році.

На великому фестивальному розпродажі можна буде придбати десятки ігор зі знижками. Слід зазначити, що перші кілька годин Steam підтягує на фестиваль усі активні знижки, тому на початку в розділі розпродажу може відображатися менше ігор, ніж має бути. Та за кілька годин ситуація повинна нормалізуватися. Водночас на виставці демоверсій буде можливість безкоштовно спробувати понад 100 проєктів, включно з понад 45 демо для ігор, які ще не вийшли.

Сторінка фестивалю розділена на 8 розділів. Ігри тут представлені за різними критеріям — і полички з представниками різних жанрів, і інді-проєкти. Також організатори зробили добірку найпопулярніших українських студій, безплатних демо та список українських проєктів, які вийдуть у майбутньому.

Під час фестивалю розробники будуть робити власні анонси та ділитися інформацію про свої проєкти. Знайти всі анонси Ukrainian Games Festival 2024 можна на окремій сторінці фестивалю.

Разом зі стартом фестивалю організатори анонсують одразу п’ять нових українських ігор:

Додатково наголошується, що в рамках Ukrainian Games Festival 2024 команда GTP Media також відкрила великий збір на 50 FPV-дронів для потреб підрозділів ГУР. Мета збору — 1,6 млн грн. Серед донатерів будуть розіграні ексклюзивні призи, в тому числі прапори з автографом Кирила Буданова, ексклюзивні футболки з символікою ГУР і Ukrainian Games, а також — можливість дати дронам назву на власний розсуд. На 19 серпня зібрано вже майже 400 тис. грн.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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