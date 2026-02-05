tradfi
Sci-Fi з вайбами “Хижака”: вийшов трейлер фільму "Машина війни", де Алан Рітчсон б'ється з гігантським роботом

Маргарита Юзяк

Netflix випустив перший трейлер фільму “Машина війни”, де герой Алана Рітчсона стикається з ворогом, до якого не готували жодні навчання.


Ролик починається спокійно. Солдат разом із загоном стажерів проходить фінальний етап відбору рейнджерів із марш-кидками, роботою в команді та суворими інструкторами. Раптом під час одного з таких завдань вони стикаються з чимось, що не має жодного стосунку до навчань, — гігантським роботом невідомого походження, який починає знищувати людей.

Персонаж Алана Рітчсона під кодовим ім’ям “81” очолює групу стажерів у ситуації, до якої їх не готували. Теоретичні знання миттєво перетворюються на практичні поради для виживання. Атмосфера нагадує “Хижака” завдяки знайомій формулі “людина проти мисливця”, де замість прибульця атакує масивний мех із високотехнологічною зброєю.

Трейлер фільму “Машина війни”


Для Рітчсона це ще одна велика бойова роль на тлі успіху серіалу “Джек Річер” від Prime Video. Раніше він також знімався у “Форсажі X” та “Міністерстві неджентльменської війни”. Окрім нього, до стрічки долучилися Денніс Квейд, Стефан Джеймс, Джай Кортні, Есай Моралес, Деніел Веббер, Блейк Річардсон і Кінан Лонсдейл. Режисером, продюсером і співавтором сценарію став Патрік Г’юз (автор “Нестримних 3” та “Тілоохоронця кілера”).

“Машина війни” вийде на Netflix 6 березня.

Джерело: The Wrap, Games Radar

