Франшиза «Форсаж» завершиться у 2025 році, друга частина Fast X стане останнім фільмом про «сім’ю» – Він Дизель

На фестивалі CinemaCon Він Дизель оголосив про завершення франшизи «Форсаж». Останньою стане друга частина стрічки Fast X, яка має вийти у 2025 році. Сага стартувала ще 2001 року, вона без перебільшення сформувала покоління фанатів. Весь цей час Дизель грав стрітрейсера Домініка Торетто, разом з ним знімалися такі актори, як покійний Пол Уокер, Дуейн Джонсон, Джейсон Стетхем, Мішель Родрігес, Джон Сіна та Сунг Канг.

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«З усіма вашими зусиллями, з усією вашою любов’ю та тим фактом, що ви є частиною нашої родини, Fast X продовжиться. Після цього вибухового літа я маю честь приїхати до вас [на CinemaCon] на другу частину у 2025 році. Франшиза стала найдовшою в історії кіно з тих, у якій одні й ті самі актори грають тих самих персонажів. Це наша сім’я, глядачі – це наша сім’я, і ​​в міру того, як ми йшли до цього досягнення, ми залучали режисерів, які зробили свій внесок у сагу… Я з гордістю можу сказати, що протягом двох десятиліть фільми «Форсаж» були найуспішнішими для кожного з наших режисерів».

Режисер десятого «Форсажу» Луї Летерр’є повернеться у крісло режисера, щоб зняти фінальну частину саги. Перша частина Fast X вийде на екрани України 17 травня.

Джерело: GamesRadar