Серіал «Володар перснів» — перший погляд на Мірданію, яка, ймовірно, викрила Саурона

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Amazon показала персонажа серіалу «Володар перснів: Персні влади» Мірданію, наближену до творця перснів Келебрімбора, яку грає Амелія Кенворті.

«Мірданія є протеже майстра Келебрімбора. Вірність Мірданії буде перевірена, коли в Ерегіон прибуде несподіваний гість, який може назавжди змінити долю ельфійських ковалів», — зазначає Amazon.

Келебрімбор, якого зіграв Чарльз Едвардс, є персонажем творів Толкіна. Майстер-коваль, який у першому сезоні, разом із Ґаладріель, Елрондом і прихованим Сауроном, викував три ельфійські персні влади.

Опис дуже короткий та розпливчастий, але з історії «Володаря перснів» можна спробувати дізнатися більше. Три ельфійських персні були викувані Келебрімбором, Єдиний Перстень — Сауроном, але сім кілець гномів і дев’ять кілець людей були спільним «проєктом». Після того, як Саурон був вигнаний з ельфійського суспільства, він змінив подобу та звернувся до ельфійських ковалів у Ерегіоні, чий розум був затьмарений марнославством. Келебрімбор, зокрема, хотів жити відповідно до спадщини свого діда, Феанора, найкращого ельфійського майстра, який зробив Палантири та багато іншого, але був причетний до першого вбивства інших ельфів.

Попередні матеріали щодо другого сезону «Володар перснів: Персні влади» свідчать, що історія наближається до періоду, у якій Саурон спілкувався з ковалями Ерегіону та втрутився у виготовлення семи та дев’яти перснів гномів і людей.

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Ймовірно, глядачі вже чули голос Мірданії у трейлері, коли хтось сказав: «Мені здається, він весь час був серед нас». Таким чином, хоча персонаж Амелії Кенворті не походить від Толкіна, але займає помітне місце у сюжеті серіалу. Amazon має розповісти більше про другий сезон «Володаря перснів» на Comic-Con у Сан-Дієго цими вихідними.

Джерело: Polygon

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