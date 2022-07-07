Сервіс доставки їжі Bolt Food починає працювати у Вінниці

Компанія Bolt запускає у Вінниці сервіс доставки їжі через мобільний додаток Bolt Food і дає знижки 30% та безкоштовну доставку. Це вже шосте українське місто, в якому працюватиме сервіс.

Cервіс доставки їжі Bolt Food запустили в Україні восени 2020 року. Наразі компанія продовжує роботу під час повномасштабної війни, доставляючи їжу у Львові, Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові. Наступна на черзі — Вінниця, де швидка доставка їжі від Bolt Food почала працювати з сьогоднішнього дня.

Щоб скористатися сервісом, жителям Вінниці потрібно завантажити додаток Bolt Food на смартфон і зробити кілька простих кроків:

обрати ресторан;

ознайомитися з меню та додати страви до кошика;

вибрати адресу доставки та спосіб оплати;

дочекатися кур’єра, який чимшвидше привезе замовлення.

З Bolt Food співпрацює вже понад 20 закладів харчування, серед яких KFC, Львівські Круасани, Аристократ, Lavinia та багато інших. Їхній перелік постійно розширюється, адже щодня до сервісу підключаються нові ресторани. На період запуску у додатку Bolt Food діє знижка 30% та безкоштовна доставка на абсолютно всі страви і заклади.

«Для нас важливо не лише відновлювати довоєнні обсяги замовлень у містах, де сервіс працював до повномасштабного вторгнення, а й розвивати його у нових містах. Таким чином ми підтримуємо український бізнес, робимо життя українців комфортнішим і маємо змогу допомогами країні та волонтерам», — зазначає керівник напряму доставки їжі Bolt Food в Україні Іван Гринчук.

Кожен користувач сервісу також може долучитися до підтримки волонтерів, оплативши благодійну страву в додатку Bolt Food у категорії «Подяка волонтеру».

Послугами компанії Bolt користується понад 100 млн осіб у 45 країнах Європи й Африки (понад 400 міст). За допомогою мультидодатка надається низка послуг, як-от виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів. Наразі із компанією співпрацює понад 2,5 млн водіїв і 100 тис. кур’єрів по всьому світу.

В Україні послуги Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуку, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську й Одесі.

Джерело: Bolt