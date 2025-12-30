Сервіс HowLongToBeat назвав гру, яку найчастіше проходили до кінця у 2025 році

Depositphotos

Сервіс HowLongToBeat назвав, яку гру у 2025 році найчастіше доводили до фіналу, а яку кидали на півдорозі. І лідер цього рейтингу навряд чи стане несподіванкою.

Головним хітом року стала Clair Obscur: Expedition 33 від Sandfall. Вона отримала титул “Гра року”, найбільше номінацій і при цьому більшість геймерів таки проходили сюжет до кінця. Друге місце за кількістю завершень посіла Hollow Knight: Silksong, третє — Donkey Kong Bananza. Весь рейтинг ігор, які найчастіше проходили до кінця, виглядає так:

Clair Obscur: Expedition 33

Hollow Knight: Silksong

Donkey Kong Bananza

Doom: The Dark Ages 5.

Dispatch

Monster Hunter Wilds

Mario Kart World

Silent Hill f

South of Midnight

Hades 2

Але водночас Clair Obscur стала лідером за кількістю доданого у список “пройду пізніше”. Окрім неї до списку найбільше відкладених ігор у 2025 році потрапили Hollow Knight: Silksong, Hades 2, Oblivion Remastered та Kingdom Come: Deliverance 2. Замикають ТОП-10 цього рейтингу Monster Hunter Wilds, Survivor 8, Assassin’s Creed Shadows, Slime Rancher 2 та Doom: The Dark Ages.

А от до списку ігор, які найчастіше кидали на півдорозі, увійшли так звана “вбивця The Sims” та Atomfall, яку рекламували як британський S.T.A.L.K.E.R. Увесь список виглядає так:

Persona 5: The Phantom X — 16%

Where Winds Meet — 14,7%

Delta Force — 13,1%

Hello Kitty Island Adventure — 10,6%

inZOI — 10,2%

Eternal Strands — 9,8%

Blue Prince — 9,1%

Avowed — 7,9%

Atomfall — 7,7%

The Precinct — 6,7%

Серед платформ у 2025 році беззаперечним лідером за активністю користувачів залишається ПК. Друге місце посідає Nintendo Switch, третє — PlayStation 5. Цікавий момент: PlayStation 3 і PlayStation 2 за рівнем активності випередили Xbox One та Xbox 360, а десятку замикає портативна Nintendo 3DS.