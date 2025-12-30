Новини Ігри 30.12.2025 comment views icon

Сервіс HowLongToBeat назвав гру, яку найчастіше проходили до кінця у 2025 році

Маргарита Юзяк

Сервіс HowLongToBeat назвав, яку гру у 2025 році найчастіше доводили до фіналу, а яку кидали на півдорозі. І лідер цього рейтингу навряд чи стане несподіванкою.

Головним хітом року стала Clair Obscur: Expedition 33 від Sandfall. Вона отримала титул “Гра року”, найбільше номінацій і при цьому більшість геймерів таки проходили сюжет до кінця. Друге місце за кількістю завершень посіла Hollow Knight: Silksong, третє — Donkey Kong Bananza. Весь рейтинг ігор, які найчастіше проходили до кінця, виглядає так:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hollow Knight: Silksong
  • Donkey Kong Bananza
  • Doom: The Dark Ages 5.
  • Dispatch
  • Monster Hunter Wilds
  • Mario Kart World
  • Silent Hill f
  • South of Midnight
  • Hades 2
Clair Obscur: Expedition 33

Але водночас Clair Obscur стала лідером за кількістю доданого у список “пройду пізніше”. Окрім неї до списку найбільше відкладених ігор у 2025 році потрапили Hollow Knight: Silksong, Hades 2, Oblivion Remastered та Kingdom Come: Deliverance 2. Замикають ТОП-10 цього рейтингу Monster Hunter Wilds, Survivor 8, Assassin’s Creed Shadows, Slime Rancher 2 та Doom: The Dark Ages.

А от до списку ігор, які найчастіше кидали на півдорозі, увійшли так звана “вбивця The Sims” та Atomfall, яку рекламували як британський S.T.A.L.K.E.R. Увесь список виглядає так:

  • Persona 5: The Phantom X — 16%
  • Where Winds Meet — 14,7%
  • Delta Force — 13,1%
  • Hello Kitty Island Adventure — 10,6%
  • inZOI — 10,2%
  • Eternal Strands — 9,8%
  • Blue Prince — 9,1%
  • Avowed — 7,9%
  • Atomfall — 7,7%
  • The Precinct — 6,7%
Persona 5: The Phantom X

Серед платформ у 2025 році беззаперечним лідером за активністю користувачів залишається ПК. Друге місце посідає Nintendo Switch, третє — PlayStation 5. Цікавий момент: PlayStation 3 і PlayStation 2 за рівнем активності випередили Xbox One та Xbox 360, а десятку замикає портативна Nintendo 3DS.

