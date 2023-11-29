Шахраї привласнили щонайменше 200 тис. грн через вразливість у застосунку сервісу таксі – Кіберполіція

Кіберполіція викрила групу зловмисників, яка використовувала вразливість у мобільному застосунку міжнародного сервісу таксі для власного збагачення.

Шахрайську схему організував 23-річний киянин, який залучив до неї спільників. Фігуранти створили Telegram-канал, де приймали замовлення щодо пасажирських перевезень за заниженими тарифами. Надалі шахраї створювали відповідні замовлення в мобільному застосунку однієї з популярних служб таксі. Використовуючи вразливості в роботі застосунку, аферисти змінювали інформацію про замовлення. Таким чином шахраї заволодівали коштами за поїздку, а потім зараховували їх на підконтрольні банківські рахунки. За попередніми даними, фігуранти завдали збитків міжнародній компанії на загальну суму €5 тис., що в еквіваленті становить майже 200 тис. грн.

Правоохоронці провели 5 обшуків в оселях та автомобілях фігурантів. Під час обшуків вилучено понад $70 тис., комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські картки, сім-холдери, автомобіль та «чорнові» записи. Під час проведення слідчих дій зловмисники намагалися знищити нотатки, що містять важливу доказову інформацію. На вилучене майно, зокрема готівку в іноземній валюті, накладено арешт.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Джерело: Кіберполіція