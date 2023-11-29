Новини Софт 29.11.2023 о 17:42 comment views icon

Шахраї привласнили щонайменше 200 тис. грн через вразливість у застосунку сервісу таксі – Кіберполіція

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Кіберполіція викрила групу зловмисників, яка використовувала вразливість у мобільному застосунку міжнародного сервісу таксі для власного збагачення.

Шахрайську схему організував 23-річний киянин, який залучив до неї спільників. Фігуранти створили Telegram-канал, де приймали замовлення щодо пасажирських перевезень за заниженими тарифами. Надалі шахраї створювали відповідні замовлення в мобільному застосунку однієї з популярних служб таксі. Використовуючи вразливості в роботі застосунку, аферисти змінювали інформацію про замовлення. Таким чином шахраї заволодівали коштами за поїздку, а потім зараховували їх на підконтрольні банківські рахунки. За попередніми даними, фігуранти завдали збитків міжнародній компанії на загальну суму €5 тис., що в еквіваленті становить майже 200 тис. грн.

Мошенники присвоили не менее 200 тыс. грн из-за уязвимости в приложении сервиса такси – Киберполиция

Правоохоронці провели 5 обшуків в оселях та автомобілях фігурантів. Під час обшуків вилучено понад $70 тис., комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські картки, сім-холдери, автомобіль та «чорнові» записи. Під час проведення слідчих дій зловмисники намагалися знищити нотатки, що містять важливу доказову інформацію. На вилучене майно, зокрема готівку в іноземній валюті, накладено арешт.

Мошенники присвоили не менее 200 тыс. грн из-за уязвимости в приложении сервиса такси – Киберполиция

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Вакансії

Юрист Rescue Now

FullStack Developer (Java/React) Go Interactive, Віддалено

Salesforce Developer Lionwood.software

Джерело: Кіберполіція

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Дописи
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Дописи
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати