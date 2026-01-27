Новини WTF 27.01.2026 comment views icon

Що каже Samsung: двомісячний Galaxy S25+ загорівся під час заряджання

Вадим Карпусь

Новий Galaxy S25+ загорівся на фірмовій зарядці

У листопаді 2025 року стався серйозний інцидент із Samsung Galaxy S25+, якому на той момент було лише близько двох місяців. Флагманський смартфон загорівся під час заряджання з використанням офіційного зарядного пристрою Samsung та фірмового кабелю. Пристрій фактично вибухнув без попередніх натяків про проблему, завдавши шкоди власникам і їхньому помешканню. Після кількох місяців розслідування Samsung офіційно визнала відповідальність та запропонувала компенсацію, яка, утім, викликала хвилю критики з боку користувачів.


Що сталося з Samsung Galaxy S25+

За даними місцевих ЗМІ, інцидент трапився вночі, коли смартфон заряджався. Пристрій пережив так званий тепловий розгін — неконтрольований збій акумулятора, за якого температура всередині літій-іонної батареї стрімко зростає. Це призвело до появи відкритого полум’я та пошкодження килима поруч зі смартфоном.

Мешканці будинку надихалися димом і звернулися по медичну допомогу. Про проблеми з диханням повідомили кілька членів родини. За наявною інформацією, документація пожежної служби підтвердила висновок про тепловий розгін після огляду обвуглених залишків смартфона. Після приблизно двох місяців перевірок і спілкування з постраждалими Samsung визнала свою відповідальність за подію.

Компенсація та реакція спільноти

Підрозділ Samsung із питань пожежного та морського страхування запропонував компенсувати вартість знищеного Galaxy S25+, оплатити витрати на прибирання та відновлення житла, а також відшкодувати медичні рахунки, пов’язані з інцидентом. Окремо компанія запропонувала виплату $500 за “моральну шкоду” кожній постраждалій особі.


Втім, багато користувачів у мережі вважають такі умови недостатніми. Критики вказують на психологічну травму та можливі довгострокові ризики для здоров’я через вдихання токсичних випарів літій-іонного акумулятора.

Цей інцидент також привернув увагу до інших повідомлень про перегрів і загоряння смартфонів серії Galaxy S25, що викликало ширші побоювання щодо безпеки акумуляторів навіть у преміальних флагманах. Нагадаємо, раніше Samsung мала проблеми із займанням батарей у моделі Galaxy Note7, що викликало ряд обмежень у його використанні. Компанія традиційно наголошує на суворих процедурах тестування батарей і системах захисту від перегріву. Компанія не робила публічних заяв за межами цього конкретного випадку, а на цей момент немає доказів, що проблема має системний характер для всієї лінійки Galaxy S25.

Джерело: gizmochina

