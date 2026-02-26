Щонайменше 5 криптобірж допомагають росії обходити санкції, заповнюючи нішу Garantex

Depositphotos

Аналітична компанія Elliptic виявила п’ять пов’язаних із росією криптобірж, які продовжують сприяти обходу санкцій, причому більшість із них самі досі не перебувають під санкціями. Одна з бірж обробила щонайменше $11 млрд у криптовалюті.





Мережа пов’язаних із окупантами криптовалютних бірж забезпечує обхід міжнародних санкцій через великі обсяги криптотранзакцій. Elliptic ідентифікувала платформи, що продовжують надавати російським суб’єктам фінансові канали. Ці висновки з’явилися на тлі того, що ЄС розглядає повну заборону на всі криптовалютні транзакції з росією.

Із п’яти профільованих бірж лише одна — Bitpapa — перебуває під санкціями. OFAC включило цю P2P-біржу до санкційного списку в березні 2024 року. Приблизно 9,7% вихідних криптопотоків Bitpapa спрямовуються до цілей, які перебувають під санкціями OFAC, а сама біржа постійно змінює адреси гаманців, щоб уникати систем моніторингу.

ABCeX, найбільша з непідсанкційних бірж у звіті, забезпечує торгівлю рубль-крипто з московської вежі “Федерація” — тієї ж адреси офісу, яку раніше використовувала Garantex. За даними Elliptic, біржа обробила щонайменше $11 млрд у криптовалюті, причому значні обсяги надходили до Garantex та іншої профільованої біржі — Aifory Pro.

Найбільш показовий висновок стосується Exmo, яка заявила, що нібито вийшла з росії, продавши свій регіональний бізнес окремій структурі Exmo.me. Втім, обидві платформи продовжують використовувати ту саму кастодіальну інфраструктуру гаманців. За цей час Exmo здійснила понад $19,5 млн прямих транзакцій із підсанкційними структурами, включно з Garantex, Grinex та Chatex.

У звіті також є Rapira — біржа, зареєстрована в Грузії, яка здійснила понад $72 млн прямих транзакцій із підсанкційною біржею Grinex. Наприкінці 2025 року російські правоохоронці провели обшуки в московських офісах Rapira у справі про підозрюване виведення капіталу до Дубая.

Aifory Pro, п’ята біржа, надає послуги обміну готівки на криптовалюту в росії, Дубаї та Туреччині. Вона прямо сприяє обходу обмежень західних сервісів, пропонуючи віртуальні платіжні картки, поповнювані USDT, що дозволяє російським користувачам оплачувати заблоковані сервіси, такі як Airbnb та ChatGPT. Згідно зі звітом, компанія також переказала майже $2 млн у криптовалюті на адресу Abantether — іранської біржі.

Висновки підкреслюють тенденцію, зафіксовану кількома аналітичними компаніями: ліквідація Garantex призвела до розпорошення інфраструктури обходу санкцій на ширший набір платформ, а не до її усунення. Раніше TRM Labs встановила, що ABCeX і Rapira зафіксували зростання обсягів після закриття Garantex у березні 2025 року: Незаконна криптоактивність, пов’язана з обходом санкцій, різко зросла. Chainalysis повідомила в січні, що незаконні криптоадреси отримали рекордні $154 млрд у 2025 році, при цьому лише забезпечений рублем російський стейблкоїн сприяв транзакціям на понад $93,3 млрд. Окремо TRM Labs оцінила обсяг незаконної криптоактивності за рік у $158 млрд.





Джерело: Elliptic