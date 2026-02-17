Окупанти планують використовувати ЗАЕС для майнінгу криптовалют

Depositphotos

Окупаційний керівник ЗАЕС Юрій Черничук відкрито заявив про намір рф зробити найбільшу в Європі атомну станцію центром майнінгу криптовалют. Про це повідомив керівник громадської організації “Центр вивчення окупації” Петро Андрющенко.





За даними Андрющенка, концепція створення майнінгової інфраструктури на базі Запорізькій атомній електростанції формувалася упродовж 2022-2025 років під кураторством першого заступника керівника адміністрації президента рф Сергія Кірієнка і має на меті використання енергетичних ресурсів захопленої станції для криптовалютного майнінгу.

“Окупаційна адміністрація планує розпочати роботу майнінгової ферми вже у 2026 році, щойно отримає відповідні російські “ліцензії”, якщо нічого цьому не завадить”, — йдеться в повідомленні Андрющенка.

Проєкт передбачає створення повноцінної майнінгової інфраструктури, яка використовуватиме наявні потужності станції. Згідно з повідомленням, рішення про запуск залежатиме від отримання “необхідних документів”. Водночас, ще у грудні минулого року президент рф висловив ідею про можливе обговорення участі Сполучених Штатів у використанні електроенергії станції для криптовалютного майнінгу. Під час цих обговорень Вашингтон начебто висловив зацікавленість у використанні електроенергії станції для майнінгу криптовалют, також розглядається можливість поставок електроенергії від ЗАЕС до України за ініціативою США. Запорізька АЕС, яка до повномасштабного вторгнення забезпечувала близько 20% української електроенергії, наразі перебуваює у стані “холодного вимкнення” реакторів.

У світовій практиці офіційно підтверджених і легальних кейсів використання атомних електростанцій для криптовалютного майнінгу не зафіксовано. Жодна діюча АЕС не запускала майнінгові проєкти як частину своєї операційної або комерційної діяльності. Основна причина полягає в тому, що атомні станції працюють у межах жорсткого національного та міжнародного ядерного регулювання, яке визначає допустимі режими експлуатації, використання електричної потужності та будь-які сторонні види діяльності на об’єктах ядерної інфраструктури.

Теоретично використання ядерної електроенергії для майнінгу можливе, оскільки АЕС забезпечують стабільну базову генерацію великих обсягів електроенергії та мають низьку собівартість виробництва у порівнянні з іншими джерелами. У наукових та галузевих дискусіях майнінг інколи розглядають як потенційний інструмент утилізації надлишкової електроенергії або балансування попиту в періоди низького споживання. Водночас такі сценарії залишаються суто теоретичними і не реалізовані на практиці в рамках чинних ядерних правил.





