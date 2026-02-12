ЄС готує тотальну криптоблокаду рф: повна заборона всіх транзакцій, активів та платформ

Depositphotos

Європейський Союз розглядає можливість повної заборони всіх криптовалютних транзакцій, пов’язаних із рф. Мета заходу ЄС — перекрити шляхи обходу санкцій та зупинити використання цифрових активів у фінансуванні війни проти України.





За даними Financial Times, Брюссель відходить від точкових санкцій проти окремих криптобірж і сервісів. Досвід із російською біржею Garantex показав, що після її блокування на ринок швидко виходять нові платформи, наприклад Grinex, запущена тією ж командою, що й Garantex, зазначають експерти Global Ledger. У проекті документа прямо сказано: будь-яка спроба додавати окремих постачальників послуг у списки санкцій швидко призведе до створення нових компаній для обходу цих обмежень.

В рамках ініціативи ЄС планує заборонити співпрацю з будь-якими постачальниками послуг у сфері криптоактивів, створеними в росії, а також використання платформ, що дозволяють переказ і обмін криптовалют, що походять з рф. На думку авторів документа, лише така тотальна заборона здатна забезпечити ефективність санкцій та перекрити шляхи їх обходу.

Киргизстан також може потрапити під обмеження. ЄС звинувачує країну у постачанні заборонених товарів до рф, включно зі станками та електронікою, яку використовують у дронах та озброєнні. Згідно з документом, імпорт пріоритетних товарів з ЄС до Киргизстану виріс майже на 800% з початку війни, а експорт з країни до рф збільшився на 1 200%, що, на думку Брюсселя, демонструє високий ризик обходу санкцій.

“Будь-яке подальше внесення окремих постачальників послуг у сфері криптоактивів до списків, ймовірно, призведе до створення нових компаній для обходу цих списків. Тому для забезпечення досягнення бажаного ефекту санкцій ЄС забороняє співпрацю з будь-якими постачальниками послуг у сфері криптоактивів або використання будь-яких платформ, що дозволяють переказ і обмін криптоактивів, створених у росії”, — підкреслюється у заяві ЄС.

Введення обмежень потребує одностайного рішення всіх 27 країн-членів ЄС. Початково передбачалося, що проект санкцій погодять до 24 лютого 2026 року. Раніше ЄС вже вводив санкції проти російської криптобіржі Garantex, а також розширював обмеження на фінансовий сектор. До 20-го пакета санкцій, оприлюдненого Єврокомісією 6 лютого, увійшли 20 регіональних банків РФ та заходи проти криптовалютних компаній і платформ, що надають торгові послуги з криптоактивами. За оцінками TRM Labs, Garantex та іранська біржа Nobitex забезпечували понад 85% потоків коштів до санкціонованих суб’єктів і юрисдикцій у 2024 році. США також повторно внесли Garantex до списку санкцій, зазначивши, що більшість коштів надходила з інших криптобірж, які використовувалися для злочинної діяльності.





“До нового пакету заходів включено ще 20 російських регіональних банків, а також запроваджуються заходи проти криптовалют, компаній, що ними торгують, і платформ, що забезпечують торгівлю криптовалютами, щоб перекрити шляхи обходу санкцій”, — йдеться у документі.

Фінансовий контроль і тотальна заборона співпраці з російськими криптоплатформами мають перекрити будь-які шляхи обходу обмежень та зменшити використання цифрових активів рф для обходу санкцій та фінансування війни. Рішення ЄС поки перебуває на стадії погодження серед держав-членів. Три країни ЄС висловили сумніви щодо доцільності такого підходу.

Джерело: Financial Times