Мінюст США перекрив російську схему відмивання грошей через три криптобіржі

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Міністерство юстиції США (DOJ) вилучило домени трьох криптобірж, пов’язаних з відмиванням грошей для рф на загальну суму понад $800 млн. Як зазначено у пресрелізі, UAPS, PM2BTC та Cryptex сприяли незаконним транзакціям. Крім того, висунуто звинувачення двом громадянам росії у присвоєнні мільйонів доларів через масштабну схему відмивання грошей, до якіх були залучені кіберзлочинці по всьому світу.

Згідно з розсекреченими судовими документами, DOJ звинуватило громадянина Сергія Іванова, також відомого під псевдонімом «Талеон», у наданні послуг з відмивання грошей для кіберзлочинців, включно з групами, що займаються програмами-вимагачами, і торговцями заборонених речовин з даркнету.

Іванов нібито створив і керував російськими платіжними та обмінними сервісами UAPS, PinPays та PM2BTC, через які з липня 2013 року до серпня 2024 року оброблялося близько $1,15 млрд у цифрових активах для цілей відмивання грошей.

Ще одна криптобіржа, Cryptex, також виявилася причетною до відмивання коштів. Вона обробила транзакцій на суму $1,4 млрд, з яких 31% були пов’язані зі злочинною діяльністю. Влада США вилучила домени “Cryptex.net” та “Cryptex.one”. Ці сайти пропонували користувачам анонімність, дозволяючи реєструватися на біржі без дотримання вимог перевірки клієнтів (KYC).

В документах також фігурує росіянин Тимур Шахмаметов, якого звинуватили у керуванні Joker’s Stash – одним з найбільших сайтів у сфері продажу вкрадених кредитних і дебетових карток.

Згідно з пресрелізом, аналіз блокчейна криптовалют показав, що приблизно 32% усіх біткоїн-транзакцій, які обробляли ці біржі, були пов’язані з кримінальною діяльністю. Близько $158 млн у біткоїнах були пов’язані з шахрайством, понад $8,8 млн – з виплатами коштів, отриманих за допомогою програм-вимагачів, а приблизно $4,7 млн походили від продажу заборонених речовин у даркнеті.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Разом з Міністерством юстиції, Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти Іванова та Cryptex. Державний департамент США оголосив винагороду у розмірі $11 млн за інформацію, яка допоможе арештувати й інших осіб, що причетні до діяльності Іванова або Joker’s Stash.

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Обміфай — це надійний український моніторинг криптообмінників, який пропонує вигідні курси обміну криптовалют, фіату та грошей з популярних платіжних систем. Платформа надає безпечний та швидкий обмін завдяки страховому депозиту, що гарантує додатковий рівень захисту. Крім того, доступний зручний мобільний додаток для обміну в будь-який час і з будь-якого місця. Популярні напрямки обміну:

TRC20-MONO

TRC20-CASH USD

PRIVAT-TRC20