«Щось середнє між GTA і Watch Dogs»: в мережу злили 45 хвилин геймплею MindsEye за 5 днів до релізу

MindsEye / Build A Rocket Boy

За кілька днів до релізу MindsEye у мережу ненадовго просочилося 45 хвилин геймплею.

Витік пригодницького трилера від студії Build A Rocket Boy, який очолює Леслі Бензіс (експродюсер GTA), з’явився на YouTube-каналі The Evil Plague Trophy Hunters. Звичайно студія вже подала скаргу на відео та його видалили з вільного доступу. Хоча пізніше з’явився інший, але коротший ролик.

Коли 45-хвилинний геймплей був доступний, «неозброєним оком» можна було побачити, як візуально і за структурою проєкт нагадує щось середнє між GTA і Watch Dogs. І це не дивно, бо Леслі Бензіс стояв біля витоків Rockstar. Головна відмінність MindsEye від GTA — більший акцент на сюжеті та менший на відкритому світі.

Як виглядала гра на PS5?

Ролик було знято на консолі PS5 з HDR, де показано початкові сцени, елементи сюжету та екшн. У ролику помітні просідання продуктивності MindsEye та розмитість, але останнє пов’язано з HDR. Існує шанс, що це виправлять до офіційного релізу 10 червня або покращать з патчем першого дня (або наступними). Хороша новина — на ПК таких проблем має бути менше, якщо у вас відповідне залізо. MindsEye мінімально потребує принаймні Intel Core i5-12400F або AMD Ryzen 5 5600X, 16 ГБ ОЗП та відеокарти рівня GeForce RTX 2060. Гра важитиме 70 ГБ і працюватиме через DirectX 12.

Зате користувачі хвалять якість катсцен — кажуть, що вони не дотягують до рівня Death Stranding, але все одно мають гарний вигляд. Окремо позитивно відзначили якість моделей персонажів на крупних планах. Але водночас відгуки користувачів суперечливі: гра виглядає одночасно добре і погано. І остання думка досить розповсюджена серед користувачів Reddit. Загалом за ₴1 125 (ціна в Steam) ця гра може стати непоганим тайтлом, але треба дочекатися повноцінних відгуків преси та гравців після релізу.

Витік — не єдиний сюрприз перед релізом. Раніше цього тижня стало відомо про звільнення одразу двох топів Build A Rocket Boy — головного юрисконсульта Райлі Гребнера та фіндиректора Пола Бленда. Подробиць немає, але така ротація в керівництві буквально за кілька днів до запуску великого проєкту викликала чимало запитань.

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MindsEye — що це за гра?

Це сюжетний пригодницький трилер, де гравець керує Джейкобом Діасом, колишнім солдатом із нейроімплантатом у голові та втратою пам’яті. Гра поєднує шпигунську драму, кіберпанк і класичний саспенс Художній прийом, що створює напружене очікування та інтригу, викликаючи у глядачів або читачів емоційну напругу через непередбачуваність розвитку подій

. У MindsEye є місії з важливими виборами гравця, роботи, підпільні лабораторії, змови корпорацій і навіть армія без командира.

За словами розробників, це не звичайний сингл, а старт багатосерійного наративного всесвіту, який розгортатиметься в світі Redrock. Автори хочуть зробити MindsEye з продовженнями, великою історією та розвитком персонажів протягом кількох ігор.

Джерело: DSOGaming