Геймдиректор MindsEye заявив, що для гри «замовили хейт» з натяком на Rockstar: «Очевидно, хто за цим стоїть»

Щось не подобається? Значить бот. Геймдиректор MindsEye — нової гри від Build a Rocket Boy — натякає спланований хейт з боку Rockstar, а не простих гравців.

Гру очолює колишній продюсер GTA Леслі Бензіс, схоже, тому співдиректор студії Марк Герхард натякнув на знайомі обличчя зі старої студії. За його словами, проти MindsEye влаштували скоординовану кампанію дискредитації. Припущення почалося з коментарів в Discord-чаті майбутнього екшена. Його запитали, чи була профінансована кимось така «негативна реакція» на попередні покази MindsEye.

Прямо імен він не називав, але багато гравців вирішили, що мова йде про Rockstar Games. Підозри прості: це компанія, де Бензіс працював над GTA, Red Dead Redemption, LA Noire, Manhunt та Max Payne 3. Він пішов з Rockstar ще 10 років тому, а зараз робить гру, яку вже встигли охрестити «духовною родичкою GTA».

Щоправда, реакції на MindsEye дійсно поки що далекі від захвату. У попередніх прев’ю гру критикували за баги, недопрацьоване керування авто та посередню стрілянину. Сюжет триватиме 15 годин, кат-сцени мають добрий вигляд — але загалом огляди називають гру «зламаним безладом».

Previews for Mindseye (by former Rockstar Games producer Leslie Benzies) are out and they are not looking promising at all.

A quick rundown:

– Reportedly a broken mess, filled with bugs.

– 15 hours long story

– Driving feels “stiff”

– Cut scenes look great and are well… pic.twitter.com/ZLlGR1a1Xi

