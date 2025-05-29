Геймдиректор MindsEye заявив, що для гри «замовили хейт» з натяком на Rockstar: «Очевидно, хто за цим стоїть»

MindsEye / Build a Rocket Boy

Щось не подобається? Значить бот. Геймдиректор MindsEye — нової гри від Build a Rocket Boy — натякає спланований хейт з боку Rockstar, а не простих гравців.

Гру очолює колишній продюсер GTA Леслі Бензіс, схоже, тому співдиректор студії Марк Герхард натякнув на знайомі обличчя зі старої студії. За його словами, проти MindsEye влаштували скоординовану кампанію дискредитації. Припущення почалося з коментарів в Discord-чаті майбутнього екшена. Його запитали, чи була профінансована кимось така «негативна реакція» на попередні покази MindsEye.

«100%. Очевидно, хто за цим стоїть», — відповів Герхард.

Прямо імен він не називав, але багато гравців вирішили, що мова йде про Rockstar Games. Підозри прості: це компанія, де Бензіс працював над GTA, Red Dead Redemption, LA Noire, Manhunt та Max Payne 3. Він пішов з Rockstar ще 10 років тому, а зараз робить гру, яку вже встигли охрестити «духовною родичкою GTA».

Щоправда, реакції на MindsEye дійсно поки що далекі від захвату. У попередніх прев’ю гру критикували за баги, недопрацьоване керування авто та посередню стрілянину. Сюжет триватиме 15 годин, кат-сцени мають добрий вигляд — але загалом огляди називають гру «зламаним безладом».

Previews for Mindseye (by former Rockstar Games producer Leslie Benzies) are out and they are not looking promising at all. A quick rundown: – Reportedly a broken mess, filled with bugs.

– 15 hours long story

– Driving feels “stiff”

– Cut scenes look great and are well… pic.twitter.com/ZLlGR1a1Xi — Synth Potato 🥔 (@SynthPotato) May 22, 2025

Герхард своєю чергою вважає, що така реакція не зовсім чесна. В Discord він заперечив, що звинувачує конкретних людей у тому, що їм «платять» за негатив. Хоча це не скасовую того, як легко помітити повторювані повідомлення під постами Build a Rocket Boy.

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«Я ЗНАЮ, що існують ботоферми, які публікують негативні коментарі та дизлайки», — додав він.

Коли хтось із користувачів сказав, що його заяви звучать «дико», Герхард відповів: «Не дикість, коли це правда». Попри скептицизм деяких, ботоферми явище досить розповсюджене — якщо боти вже заполонили соцмережі та месенджери, чому їх не можуть скерувати проти ігор? Ми не стверджуємо щодо MindsEye, але у загальному такі жести цілком реальні.

Окремо геймдиректор прокоментував у Discord слова ютубера Cyber Boi, який публікував відео з критикою MindsEye.

«Я ніколи не казав, що Cyber Boi отримує гроші від когось. Я лише зазначив, що деякі люди цілеспрямовано намагаються перешкодити успіху Леслі та Build a Rocket Boy, і докладають зусиль, щоб дискредитувати гру та студію», — написав він.

В якийсь момент Герхард спробував пом’якшити тон, але загальне послання залишилось зрозумілим: в Build a Rocket Boy вважають, що негатив навколо гри з’явився не сам по собі. Розробники вірять, що за ним стоять конкуренти. Наразі ні Build a Rocket Boy, ні видавець MindsEye — компанія IO Interactive — не коментують цю ситуацію. Також на пряму конфронтацію не виходила і Rockstar.

Гра MindsEye вийде 10 червня 2025 року на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК. У Steam вона коштує ₴1 125. Наразі немає підтвердження, що MindsEye буде доступна в Game Pass або іншому хмарному сервісі.

Джерело: PC Gamer