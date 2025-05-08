Death Stranding 2 отримала 30 хвилин геймплею — нові біоми, корабель-база та дерево навичок Сема

Death Stranding 2

Death Stranding 2: On the Beach отримала 30 хвилин геймплею — Хідео Кодзіма продовжує змінювати підхід до подорожей у грі. До неї додали нові інструменти, персонажів та покращення.

Хоча деталі сюжету продовжують тримають у секреті — гра обіцяє ще глибше занурення у світ. Схоже цього разу зв’язки між людьми стануть основною рушійною силою. Чимало уваги приділено з’явзку Сема і Лу, а також взаємодії з іншими вже відомими персонажами. А щоб далі не плутатися — усі головні новинки по підпунктах.

Дерево навичок і гнучкість стилю

Одна з ключових новинок — система навичок. Гравець може обрати спеціалізацію, яка найкраще відповідає його стилю проходження. Наприклад, стабільніше прицілювання для тих, хто орієнтується на бій або зменшення кількості кроків для прихованого переміщення. Ще можливо розширити дальність сенсора Одрадек для обережних кур’єрів.

Ці навички можна налаштовувати залежно від місії та умов навколишнього середовища. Але ніхто не змушує вас використовувати їх — можна залишити Сема таким, яким він був.

DHV Magellan — корабель як дім і «родина» навколо

Магеллан — це нова база Сема. Гігантський корабель подорожує крізь смоляні потоки й дозволяє дістатися до недоступних раніше біомів. Але головне — він дарує відчуття того, що Сему є куди повертатися після складної місії.

У першій частині зустрічі з іншими персонажами проходили досить ізольовано: окрема кімната для Хартмена, лабораторія для Мами, особисті сцени з Фрагіле. У сиквелі Сем часто повертається на Магеллан, де мешкає команда, яка постійно розширюється. Це створює живе, більш органічне спілкування, яке додає глибини історії.

Керує Магелланом Тарман — образ, змодельований за мотивами Джорджа Міллера, режисера «Шаленого Макса». Він втратив руку, що стало джерелом його «фантомного болю». Його рука, що вже не належить світу живих, а також має зв’язок із BT. Саме це, ймовірно, дозволяє йому керувати кораблем у смолі та на Пляжі.

Преппери, побічки й локальні драми

Преппери повертаються — і цього разу їхні історії розкидані по всім регіонам. Побічні квести розкривають місцеві конфлікти, особисті трагедії та «про те, що люди переживають і чого вони хочуть». Сценарій став менш абстрактним, а навпаки більше вкоріненим у реальність постапокаліптичного світу.

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Деякі нові обличчя — це запрошені зірки. Їхні ролі поки що тримають у таємниці, але вже відомо, що частину препперів озвучували справжні знаменитості.

Доллмен — лялька, яка говорить

Новий постійний супутник Сема — Доллмен. Це дивакуватий персонаж, що живе в ляльці й подорожує разом із головним героєм. Він коментує події, іноді підказує, іноді філософствує — і робить це з гумором та стилем. На базі Доллмен може розповідати історії, яких в нього чимало.

Історія Лу продовжується

Роль Лу в другій частині буде ще вагомішою. Її історія — одна з центральних тем, що торкається питань життя, турботи та зв’язків між поколіннями.

Загалом преса радить пограти спершу в оригінальну Death Stranding, якщо є бажання повністю зрозуміти сюжетну глибину другої гри. Вона є у каталозі PlayStation Plus, тож підписники можуть завантажити її вже зараз.

Хоч бойові елементи розширено, але суть залишилася незмінною: переносити речі з точки А в точку Б. Але цього разу з драматизмом, увагою до деталей і людськими історіями. Додалися нові транспортні опції: зв’язування вантажів, монорейки, нові машини тощо. А соціальна система залишилася — і знову дозволяє залишати корисні речі іншим гравцям по всьому світу.

Death Stranding 2: On the Beach очікується цього року. Спершу гру хотіли перенести через реліз GTA 6, але остання вийде у 2026 році, тож варто очікувати швидший вихід проєкту Кодзіми. За його словами, гра вже завершена на 95%. У PS Store ціна передзамовлення стартує від ₴2199.

Джерело: IGN / Game Spot / 4Gamer