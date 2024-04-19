Штучний інтелект не корисний? Він може приготувати стейк у грилі Brisk It’s Origin за індивідуальним смаком

Розумний гриль Brisk It’s Origin використовує генеративний штучний інтелект як помічника у приготуванні стейків. Це той асистент, який не засне або не буде напідпитку, щоб спалити м’ясо.

Конструкція забезпечує автоматичне регулювання температури за допомогою теплових датчиків та регулятора. Потрібно встановити температуру, і гриль керуватиме паливом, щоб ваша їжа готувалася за стабільної температури без жодних маніпуляцій.

Гриль має вибір попередніх налаштувань, тож можна натиснути кнопку і залишити його робити свою справу. Розумний гриль може дізнатися про особисті вподобання користувача створювати те, що компанія називає «сюрпризами» у приготуванні (залишається сподіватися, що приємними). Також можна самостійно керувати грилем. Він має застосунок для керування, тож не треба вставати та підходити до пристрою.

Brisk It’s Origin працює на деревних пелетах та надає стравам справжнього присмаку диму. Гриль Origin-580 достатньо великий, щоб вмістити чотирьох курей, п’ять шматків реберець або чотири свиних окоста, також є більший варіант Origin-940, який нагодує велику компанію. Виробник Brisk згодом обіцяє більше функцій ШІ, оновлення пристрою доступні з хмари. Модель 580 коштує $849, а зі знижкою доступна за $699.

Це не єдиний розумний гриль, який використовує штучний інтелект. Компанія Seer Grills отримала нагороду за інновації на цьогорічному CES за свій гриль Perfecta на основі штучного інтелекту. Він трохи менше схожий на гриль, більше на футуристичну мультиварку, яка працює на електриці та газі.

Джерело: TechRadar