Скляна пам’ять 5D Memory Crystal зберігатиме дані 13,8 млрд років на 5” дисках по 360 ТБ — виробництво вже через два роки

Стартап SPhotonix заявляє, що його “кристал пам’яті” з плавленого кварцу досяг етапу готовності до впровадження для холодного зберігання даних. 5D-скляні кристали обіцяють до 13,8 млрд років збереження даних — приблизний вік Всесвіту — та вміщують 360 ТБ на 5-дюймовому скляному диску, записаному фемтосекундним лазером.

За словами SPhotonix, технологію так званого 5D Memory Crystal вивели з лабораторії та наблизили до реального використання. Компанія окреслила плани пілотного запуску скляних систем холодного зберігання в дата-центрах упродовж найближчих двох років, про що повідомила в інтерв’ю The Register. Британський стартап, який виріс із досліджень Університету Саутгемптона та був заснований у 2024 році, оголосив про це разом із деталями свого першого раунду зовнішнього фінансування.

Носієм даних є скляна пластина з плавленого кварцу, на яку інформація записується фемтосекундним лазером у вигляді наноструктур. Дані зберігаються у п’яти вимірах: трьох просторових координатах (x, y, z), а також орієнтації та інтенсивності наноструктур, які зчитуються оптично за допомогою поляризованого світла. SPhotonix стверджує, що один 5-дюймовий скляний диск може вміщувати до 360 ТБ даних, а носій розрахований на стабільність протягом 13,8 млрд років — оціненого віку Всесвіту — за відсутності зовнішніх пошкоджень. За даними SPhotonix, нинішні прототипи забезпечують швидкість запису близько 4 МБ/с і зчитування приблизно 30 МБ/с. Ці показники значно поступаються сучасним архівним системам, однак компанія оприлюднила дорожню карту з ціллю досягти стабільних швидкостей читання і запису 500 МБ/с протягом трьох-чотирьох років.

Компанія оцінює початкову вартість систем приблизно у $30 000 за пристрій запису та $6 000 за пристрій зчитування; появу зчитувача, придатного для польового використання, очікують приблизно за 18 місяців. SPhotonix повідомляє, що на сьогодні залучила $4,5 млн і нині працює над переходом з рівня технологічної готовності (TRL) 5 до TRL 6, що зазвичай означає валідацію в релевантних операційних середовищах, а не в контрольованих лабораторних умовах. Що стосуєтьсядовговічності зберігання, то компанія описує носій як вбудовано ізольований (air-gapped), такий, що не потребує живлення для збереження даних, і придатний для архівів, де прийнятні затримки доступу від 10 секунд і більше.

Photo: SPhotonix

SPhotonix — не єдина компанія, яка розробляє немагнітні рішення холодного зберігання та працює зі скляними матеріалами. Microsoft публічно тестувала скляні носії в межах проєкту Project Silica, тоді як інші стартапи, зокрема Cerabyte, просувають керамічні альтернативи, орієнтовані на роботизовані бібліотечні системи. Відмінність підходу SPhotonix полягає в акценті на ліцензуванні носія та оптичної платформи для інтеграції в існуючі архітектури дата-центрів, а не на створенні повноцінного сервісу зберігання “під ключ”. Чи зможе 5D-скло SPhotonix перейти від вражаючих демонстрацій щільності до конкурентної продуктивності на рівні систем, визначить, чи стане ця технологія нішевим архівним носієм або повноцінним рішенням для сучасних дата-центрів.

Джерело: TomsHardware

