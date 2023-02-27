Новий смартфон Nokia можна самостійно відремонтувати за лічені хвилини — на заміну акумулятора необхідно 5 хв, а оновлення екрана займе до 20 хв

HMD Global презентувала новий смартфон Nokia G22, який майбутні власники зможуть швидко відремонтувати власноруч. Компанія співпрацює з iFixit, щоб надалі надавати клієнтам необхідні для заміни деталі, інструменти та інструкції.

Виготовлений із переробленого пластику Nokia G22 буде запущений через два тижні, 8 березня, у Великій Британії, більшій частині Європи та на деяких інших ринках за межами США. Його вартість складає близько $180.

HMD приєднується до списку виробників смартфонів, які роблять запасні частини доступнішими для кінцевих клієнтів. За останні кілька років співпрацю з iFixit для продажу запасних частин розпочали Samsung та Google, тоді як Apple запустила власну програму самостійного ремонту. Компанії таким чином полегшують придбання деталей, однак HMD своєю чергою наголошує на спрощенні самого процесу ремонту.

Під час презентації керівник відділу продуктів HMD Адам Фергюсон самостійно замінив акумулятор Nokia G22: відкрив телефон спеціальною пластиковою лопаткою, від’єднав тонкий кабель та витяг батарею — сам процес зайняв близько 5 хвилин. За його словами, аналогічна заміна акумулятора на телефоні HMD попереднього покоління або в багатьох телефонах конкурентів, займе близько 90 хвилин.

«На ремонт екрана Nokia G22 у вас піде, ймовірно, 20 хвилин», — повідомив Фергюсон.

На iFixit вартість запасних деталей Nokia G22 варіюється від $23 за новий порт для зарядки до $54 за змінний дисплей. Необхідні для ремонту інструменти обійдуться десь у $6.

Разом з тим нідерландський виробник Fairphone представив вже четверте покоління надійних, ремонтопридатних телефонів — акумулятор Fairphone 4 можна повністю зняти вручну і для цього не знадобляться додаткові інструменти. В HMD кажуть, що не оснастили нову Nokia знімним акумулятором аби не довелось обмежувати його ємність чи збільшувати корпус. Батарея Nokia G22 має ємність 5050 мАг, потужність зарядки до 20 Вт та товщину корпусу 8,48 мм — в той самий час Fairphone 4 має товщину корпусу 10,5 мм, меншу знімну батарею ємністю 3905 мАг й таку саму потужність зарядки.

Хоча HMD прогнозує, що ремонтопридатність нового смартфона подовжить термін його служби до 5 років, Nokia G22 отримає лише два роки оновлень Android та три роки оновлень системи безпеки (смартфон поставлятиметься з Android 12 2021 року). Тим часом Google і Samsung пропонують до 5 років оновлень безпеки (і 3-4 чотири роки оновлень Android відповідно), в той час, як Fairphone підтримує свій Fairphone 2 понад 7 років (у березні 2023-го року буде випущено останнє оновлення програмного забезпечення).

Інші характеристики Nokia G22 менш примітні: він оснащений 6,52-дюймовим дисплеєм з частотою 90 Гц і роздільною здатністю 720p; має 8-мегапіксельну фронтальну камеру, основну 50-мегапіксельну камеру, 2-мегапіксельний макрооб’єктив та 2-мегапіксельним датчик глибини. Усередині смартфон оснащений процесором Unisoc T606, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64/128 ГБ внутрішнього сховища. Він також має сканер відбитків пальців для розблокування та клас захисту IP52.

Разом з G22 анонсовано доступнішу С-серію: Nokia C22 за $115 доларів та Nokia C32 за $137. C22 поставляється з версією Android 13 Go, оптимізованою для менш потужних пристроїв, у той час, як C32 має звичайну версію Android 13. Обидва оснащені батареями ємністю 5000 мАг, яких, за словами HMD, має вистачити на три дні використання без підзарядки.

HMD також каже, що робить «перші кроки» з початку виробництва смартфонів у Європі, проте не розповіла — де саме та яких моделей торкнеться релокація. Пристрої HMD Nokia історично вироблялися в рамках партнерства з Foxconn зі штаб-квартирою в Тайвані.

Джерело: The Verge, Techspot