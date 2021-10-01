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Компания Fairphone анонсировала несколько новых мобильных продуктов, включая смартфон с модульной конструкцией и 5-летней гарантией, а также беспроводные наушники с активным шумоподавлением.

Новый смартфон Fairphone 4 производится из переработанных материалов, а также с применением золота, закупленного на справедливых условиях, кобальта и лития, полученных из этических источников. Устройство оснащено 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Новинка содержит процессор Snapdragon 750G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Дополнительно можно расширить хранилище с помощью карты памяти microSD.

На задней панели смартфона Fairphone 4 расположена двойная камера. Главный модуль выполнен на базе 48-мегапиксельного сенсора и дополнен оптической системой стабилизации изображения. Сверхширокоугольный модуль тоже получил 48-мегапиксельный сенсор, но уже без оптической стабилизации. В третьем модуле блока камер расположились ToF сенсор, автофокус и цветной сенсор. В каплеобразном вырезе дисплея расположилась 25-мегапиксельная камера.

В новинке используется сканер отпечатков пальцев на боковой грани корпуса, но звуковой разъём для подключения наушников не предусмотрен. Ёмкость батареи составляет 3905 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 20 Вт. Однако в комплект поставки не включаются ни зарядное устройство, ни кабель для зарядки. Устройство сертифицировано в соответствии со стандартами IP54 и MIL810G. Особенностью Fairphone 4 является модульность конструкции и хорошая ремонтопригодность – 9,2 балла из 10 возможных по индексу French Repairability Index. В случае необходимости, владельцы смартфона смогут купить вышедшие из строя компоненты на сайте Fairphone. Например, новая батарея стоит €29,95, модуль двойной камеры – €79,95, фронтальная камера – €29,95. Смартфон поставляется с предустановленной ОС Android 11. Производитель обещает выпустить обновления с двумя крупными новыми версиями Android и обеспечивать программную поддержку до конца 2025 года. Также аппарат обеспечивается 5-летней гарантией производителя.

Цена смартфона Fairphone 4 составляет €579/£499 за конфигурацию 6/128 ГБ памяти и €649/£569 за версию с 8/256 ГБ памяти. Поставки начнутся с 25 октября.

Беспроводные наушники Fairphone TWS также изготавливаются из переработанных материалов, наушники и зарядный кейс на 30% состоят из переработанного пластика. Новинка поддерживает протокол Bluetooth 5.3, профили A2DP, HFP и AVRCP, а также функцию активного шумоподавления. В каждом наушнике интегрированы 10-миллиметровый динамик, два микрофона, сенсорная панель управления и сенсор для определения ношения в ухе.

Корпус наушников обеспечивает защиту от брызг в соответствии со стандартом IPX4. В каждом наушнике установлен аккумулятор ёмкостью 45 мАч, а кейс оборудован батареей ёмкостью 500 мАч. Однако производитель пока не поделился информацией об автономности. Для подзарядки кейса служит порт USB-C.

Беспроводные наушники Fairphone TWS уже доступны для предварительного заказа по цене €99,95. Их фактические продажи начнутся 1 ноября.

Источник: gsmarena 1, 2