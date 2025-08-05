Новини Авто 05.08.2025 comment views icon

Смертність на дорогах: водії позашляховиків 1990-х бачили у два рази більше, ніж зараз

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Вадим Карпусь

Автор новин

Смертність на дорогах: водії позашляховиків 1990-х бачили у два рази більше, ніж зараз
Нові авто "бачать" менше / Depositphotos

За останні 25 років смертність серед пішоходів зросла на 37%, а серед велосипедистів — на 42%. На цьому фоні дослідники почали уважніше придивлятись до факторів, які могли б пояснити таку тривожну тенденцію. Один із них — погіршення оглядовості з салону авто, і не через брудне скло чи неуважність водія, а через сам дизайн сучасних машин.

Дослідження Інституту страхування дорожньої безпеки США (IIHS) поставило за мету виміряти, наскільки водії нинішніх автомобілів бачать менше, ніж ті, хто керував аналогічними моделями у 1997 році. Для цього аналітики обрали 17 автомобілів серед 6 популярних моделей: Ford F-150, Chevrolet Suburban, Honda Accord, Honda CR-V, Toyota Camry і Jeep Grand Cherokee. Для дослідження використовували моделі 1997 та 2023 років. Дослідники порівняли найстарішу і найновішу версію кожної машини, використавши 360-градусну камеру з точки зору водія.

Що побачили дослідники — і чого вже не бачать водії

Результати виявились тривожними. Наприклад, оглядовість у радіусі 10 метрів знизилась:

  • на 58% у деяких кросоверів;
  • на 17% у Ford F-150 (але ще у 1997 році вона вже була низькою);
  • менше ніж на 8% у седанів (Camry, Accord), тобто в межах статистичної похибки.

Найгірший результат показав Honda CR-V. У моделі 1997 року водій міг бачити 68% простору перед машиною на відстані до 10 метрів. У CR-V 2022 року — лише 28%. Такий самий рівень показав і Chevrolet Suburban 2023 року, хоча раніше водії бачили 56% простору.

Основні причини: високі капоти, масивні бокові дзеркала, широкі стійки кузова. Усе це блокує огляд, особливо попереду та по кутах авто, де часто перебувають пішоходи й велосипедисти.

Кросовери стали значно популярнішими за останні два десятиліття. А разом із цим на дорогах зросла і кількість моделей із гіршою оглядовістю. Старший інженер-дослідник IIHS Бекі Мюллер пояснює:

“Ми вже знаємо, що частка кросоверів у парку авто значно зросла. Якщо подальші дослідження підтвердять загальне зниження оглядовості в цих класах, це означатиме, що ризики зростають не лише через габарити та форму кузова, а ще й через банальне “не видно”.”

В цілому, машини стають більшими, вищими й виглядають агресивніше, але водночас — вони дозволяють бачити менше. Для сучасного дизайну авто це серйозний виклик: краса та масштаб не мають іти врозріз із безпекою.

Джерело: carscoops

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